Politica Sebastian Burduja, mesaj tranșant. Nu veți mai fi forțați să alegeți răul cel mai mic







După o ședință de peste 10 ore a Coaliției, partidele de guvernământ au decis să meargă separat în alegerile pentru Primăria Capitalei. PNL și PSD vor merge în alegerile din 9 iunie cu aceeași candidați vehiculați anterior desemnării mediului Cătălin Cîrstoiu. Liberalii mizează pe suflul nou indus de Sebastian Burduja, iar social-democrații merg pe experiența senatoarei de Ilfov, Gabriela Firea.

Sebastian Burduja, mesaj pentru electoratul bucureștean

Sebastian Burduja a marcat evenimentul într-o postare pe rețelele de socializare. Aflat în delegația președintelui Klaus Iohannis în Coreea de Sud, ministrul de Energie a postat pe pagina personală de Facebook că bucureștenii au nevoie de un model liberal de administrație. Ultimul sondaj indică faptul că Nicușor Dan și Popescu Piedone au cea mai mare intenție de vot în rândul electoratului bucureștean.

Acest lucru nu l-a împiedicat pe Sebastian Burduja să-și prezinte „Planul pentru Bucureștiul Viitorului”, un plan construit de liberali astfel încât „cetățenii Capitalei nu vor mai fi nevoiți să aleagă răul cel mai mic”. Totodată, Sebastian Burduja este și preferatul președintelui Klaus Iohannis, după cum a declarat și șeful statului.

Pentru prima dată bucureștenii nu vor mai alege răul cel mai mic

„Partidul Național Liberal a decis să desemneze un candidat propriu pentru Primăria Municipiului București. Primul după opt ani, iar acesta este un lucru bun, pentru că bucureștenii merită un model liberal de administrație. Mereu am spus lucrurilor pe nume.

Decizia de astăzi a fost asumată după prea multe ezitări. În loc să arătăm bilanțul dezastrului pentru bucureșteni, au fost generate nesfârșite scenarii, ipoteze și dezamăgiri. Am pierdut timp prețios. Dar politica trebuie să fie despre cetățeni și viața lor, nu despre politicieni și cariera lor”, a declarat pe Facebook Sebastian Burduja.

Sebastian Burduja, susținut și de Klaus Iohannis

În aceeși postare, ministrul Energiei a explicat și obstacolele pe care le-a întâlnit atunci când a preluat conducerea PNL București, după demisia fostului președinte Ciprian Ciucu. Sebastian Burduja a dat de înțeles că mandatul lui de primar ar urma să fie construit în jurul politicilor necesare și nu populare.

„Când am fost propus președinte al PNL București, am primit multe mesaje de acest fel. Nu te băga, îți vei rupe picioarele”. La fel s-a întâmplat și astăzi. Și mi-am reamintit de ce am revenit în România acum nouă ani. Pe patul de moarte, un om drag mi-a spus: „în viață să nu faci ce poți, în viață să faci ce trebuie”. Testamentul bunicului meu a devenit crezul meu, pe care l-am urmat mereu, în cele mai grele clipe.

Am văzut cu toții ce se întâmplă când oamenii buni stau pe margine, iar oameni fără principii fac jocurile. Bucureștiul și România nu mai au timp de pierdut. Candidez pentru Primăria Capitalei pentru că vreau ca bucureștenii, pentru prima dată după mulți ani, să nu mai fie forțați să aleagă răul cel mai mic. Am un Plan pentru Bucureștiul Viitorului. Și știu că nu sunt singurul care vrea schimbare. Vă aștept alături. Înainte, împreună”, a punctat pe Facebook, Sebastian Burduja.