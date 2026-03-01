Se schimbă regulile pe platforma OLX. Modificări importante pentru vânzători

Platforma OLX anunță un set de schimbări care vor intra în vigoare începând cu 13 martie, vizând atât modul în care sunt gestionate tranzacțiile, cât și condițiile în care cumpărătorii pot reclama problemele apărute după livrare. Noile prevederi oferă un cadru mai clar pentru utilizarea Serviciului Siguranța Achiziției și modifică anumite reguli privind publicarea anunțurilor.

Începând cu data menționată, cumpărătorii vor avea posibilitatea să invoce Serviciul Siguranța Achiziției dacă produsul primit nu corespunde anunțului sau dacă coletul ajunge gol. Pentru a beneficia de acest mecanism, livrarea trebuie să fi fost realizată prin platformă, iar plata să fi fost efectuată prin sistemul Plăți OLX.

Situațiile considerate neconforme includ diferențe între produs și informațiile din anunț — fie că este vorba despre titlu, descriere, fotografii, tip, cantitate sau funcționalitate. De asemenea, sunt luate în calcul lipsa unor caracteristici promise de vânzător, culoarea sau mărimea diferită față de cea indicată, deteriorări neanunțate anterior, urme de utilizare în cazul produselor descrise drept „noi”, ori lipsa unor elemente prezentate clar în conținutul anunțului.

Dacă sesizarea este acceptată de OLX, cumpărătorul are obligația de a returna produsul, cu excepția cazurilor în care coletul este gol, bunul a fost reținut de autorități sau vânzătorul declară că nu acceptă returul. Ulterior, suma achitată pentru produs, costurile de livrare și taxa aferentă Serviciului Siguranța Achiziției, dacă există, vor fi rambursate. Reclamațiile pot fi depuse direct pe website sau prin aplicația mobilă, iar soluționarea este promisă în termen de cel mult 30 de zile.

O altă schimbare anunțată privește modul de afișare a limitelor gratuite de publicare. Platforma elimină detaliile fixe privind numărul de anunțuri și categoriile aplicabile, precizând că limitele diferă în funcție de tipul utilizatorului — persoană fizică sau profesionist — și de categoria în care se încadrează anunțul.

Această ajustare urmărește o diferențiere mai clară între utilizatorii obișnuiți și cei care desfășoară activități comerciale pe platformă.

Noile condiții vor viza și categorii importante din platformă, precum Animale de companie, Agro și industrie, Mama și copilul, Modă și frumusețe, Sport, timp liber, artă, Electronice și electrocasnice, Casă și Grădină.

Prin aceste modificări, OLX își propune să ofere un cadru mai clar pentru tranzacții și să consolideze mecanismele de protecție a cumpărătorilor, în condițiile în care platforma rămâne unul dintre cele mai utilizate site-uri de anunțuri din România.