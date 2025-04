Monden Se reaprinde scandalul. Claudia Pătrășcanu, val de acuzații la adresa Biancăi Drăgușanu







Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu ia amploare. Fosta parteneră a lui Gabi Bădălău lansează încă un șir de acuzații la adresa Biancăi, susținând că aceasta îi hărțuiește copiii. În ultimii doi ani, cele două vedete au dus un adevărat război și au ajuns în fața judecătorilor.

Claudia Pătrășcanu, în război cu Bianca Drăgușanu

Recent, Bianca Drăgușanu ar fi postat o fotografie cu unul dintre copiii partenerului ei. Claudia Pătrășcanu s-a arătat extrem de deranjată de acest gest și nu a ezitat să își arate revolta.

În plus, ea a afirmat că profilul de Instagram al Biancăi Drăgușanu transmite o energie negativă. Ulterior, cântăreața a apelat la Gabi Bădălău, cerându-i să o convingă pe Bianca Drăgușanu să șteargă imaginile cu fiul ei.

Au ajuns în instanță

Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu sunt implicate într-un proces pentru defăimare, iar pe 16 aprilie 2025 vor fi nevoite să se întâlnească la tribunal.

Anul trecut, Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul cu Gabi Bădălău, iar acesta va fi obligat să plătească pensie alimentară de 4.000 de euro pentru cei doi copii.

„Totul este de la Dumnezeu! Acesta este darul Lui pentru copiii mei și ai lui Gabi Bădălău! Dumnezeu lucrează prin oameni! Când nu mai știam încotro să merg, n-am uitat niciodată să-l întreb pe Dumnezeu, iar El mi le-a trimis pe aceste doamne avocat care au simțit în mine o mamă sinceră, iubitoare și curată sufletește. Au luptat alături de mine pentru drepturile copiilor mei!”, a declarat ea, potrivit Spynews.ro.

Ce regrete are Claudia Pătrășcanu

La începutul anului, artista a declarat că are un regret legat de divorț.

„Regret că nu ne-am putut înțelege amiabil, respectuos”, preciza ea.

Dincolo de războiul cu Gabi Bădălău, cântăreața nu a avut o viață ușoară. Claudia Pătrășcanu și-a pierdut tatăl în adolescență și a suferit enorm.

„Când l-am pierdut pe tatăl meu. Când a murit tatăl meu eram destul de mare, 15 ani. Am înțeles tot ce se întâmpla atunci. Am văzut și am simțit toată durerea mamei mele, care avea pe atunci 31 de ani”, spunea ea.