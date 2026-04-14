Se prevede o lipsă majoră de combustibil peste câteva săptămâni. Și în Marea Britanie se insistă ca angajații să lucreze de acasă

Combustibil. Sursa foto: Arhiva EVZ

La fel ca în România și englezii discută posibilitatea de a nu se mai deplasa la birourile companiilor și multinaționalelor din cauza scumpirii și penuriei de carburant. Se prevede o lipsă de combustibil majoră peste câteva săptămâni. Marți, 14 aprilie, un fost vicepreședinte de la British Petroleum – BP – a făcut o declarație amplă cu privire la criza declanșată de blocare a Strâmtorii Ormuz.

British Petrolum este o companie multinațională britanică majoră de petrol și gaze, înființată în 1909. Cu sediul la Londra, este unul dintre cei mai mari giganți energetici din lume.

Profesorul Nick Butler, fost consilier al lui Gordon Brown și fost vicepreședinte al BP, a declarat că, în opinia sa de specialist, Marea Britanie va fi lovită de lipsă de combustibil spre sfârșitul acestei luni sau în mai. El a invocat faptul că Strâmtoarea Ormuz nu s-a redeschis complet.

Profesorul Butler a atacat Partidul Laburist  spunând că se "complace" în această situație nesigură și că nu a "prezentat un plan despre ce se va face" în viitor pentru a face față potențialelor penurii. El a reproșat laburiștilor impasibilitate, pentru că "alte țări fac asta".

Profesorul Nick Butler, fost consilier al lui premierului Gordon Brown ( 2007-2010, membru al Partidului Laburist) pune presiune pe guvern să se grăbească în luarea unor decizii: "Aștept ca guvernul să publice ceea ce ar trebui să publice în aceste circumstanțe, și anume un plan național de urgență pentru combustibil. Nu au făcut asta. Urăsc cuvântul raționalizare și cred nu ar trebui să existe cumpărături de panică”.

Fostul șef al British Petrolum este de părere că miniștrii ar trebui să încurajeze lucrătorii să lucreze mai mult de acasă în contextul penuriei iminente de combustibil.

Întrebat dacă așa s-ar economisi carburant,  profesorul Butler a spus că miniștrii ar trebui să explice și să încurajeze angajații să stea acasă: "Da, cred că ar fi o măsură perfect rezonabilă. Dar cred că modul de a evita cumpărăturile panicate este să prezinți un plan despre ce urmează să se facă”.

Cât costă benzina și motorina în Marea Britanie 

Comparativ cu prețurile medii la pompe înainte de începerea conflictului, pe 28 februarie, acum este cu 14 lire sterline mai scump să umpli rezervorul de 55 de litri într-o mașină de familie cu benzină și cu 27 de lire sterline cu motorină.

Blocajul  din Strâmtoarea Ormuz va ridica din nou prețul la carburanți (și) în Marea Britanie, chiar dacă în ultimele zile s-a  produs o ieftinire.

"Deci acum va exista un decalaj real în aprovizionare. Cred că șeful Shell a spus asta acum câteva săptămâni și cred că avea perfectă dreptate, că adevărata criză pentru Marea Britanie și Europa va veni la sfârșitul lunii aprilie și la începutul lunii mai, când adevărata penurie se va traduce atât într-o penurie fizică, cât și într-o creștere bruscă a prețurilor. Cred că sunt 230, 240 de nave prinse în Golf și niciuna nu intră acum. Așadar, va fi o penurie cumulativă în următoarele luni", a mai spus profesorul Butler.

