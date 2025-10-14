Vremea

Se apropie iarna. După ploaie, vin din nou îngheţurile

Comentează știrea
Se apropie iarna. După ploaie, vin din nou îngheţurileFrig. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. După timpul rece şi ploios, vin din nou îngheţurile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de îngheț pentru întreag teritoriu dintre Nistru şi Prut. Avertizarea este valabilă pentru perioada 15-16 octombrie.

Acesta este al doilea val de îngheţuri din luna curentă.

Unele culturi agricole ar putea fi afectate

Fenomenul ar putea afecta în special culturile agricole sensibile la temperaturi scăzute. Motiv pentru care agricultorii sunt îndemnați să ia măsuri de protecție. În special pentru legumele rămase în câmp deschis.

Specialiștii precizează că, deși înghețurile nu vor fi puternice, impactul asupra legumelor, viței-de-vie sau altor culturi aflate încă pe câmp poate fi semnificativ. Asta mai ales dacă temperaturile scăzute se mențin pe o durată mai lungă în timpul nopții.

De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
Karmen Minune a mâncat șobolani. Cântăreața a povestit cele mai ciudate momente
Karmen Minune a mâncat șobolani. Cântăreața a povestit cele mai ciudate momente

Sursa foto: meteo.md

Vremea s-a răcit brusc

Schimbarea bruscă a vremii a început în data de 25 septembrie, când temperaturile au scăzut considerabil. Dacă pe 24 septembrie maximele ajungeau până la +25 de grade Celsius, a doua zi valorile termice s-au redus la +14...+18 grade, semn al pătrunderii unui front rece peste țară.

Pentru zilele de 15 - 16 octombrie maximele termice vor oscila între 5 – 13 grade pe timp de zi. După două zile de frig, se va încălzi uşor din nou, iar maximele termice pe timp de zi vor ajunge la 15 de grade Gelsius. Pe timp de noapte, temperatura aerului va varia între 5- 8 grade Celsius. Dar  revin din nou ploile.

După un început de weekend ploios, urmează in nou val de îngheţuri, în special pentru noaptea de 20 septembrie. Apoi urmează o uşoară încălzire cu maxime termice de până la +16 grade pe timp de zi.

Recomandările autorităților

SHS recomandă fermierilor să ia măsuri preventive acolo unde este posibil. Acoperirea plantelor sensibile, recoltarea timpurie a legumelor aflate la maturitate și protejarea viței-de-vie tinere.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să se îmbrace corespunzător în orele serii și ale dimineții, având în vedere diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:14 - De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
21:07 - Se apropie iarna. După ploaie, vin din nou îngheţurile
21:01 - Emil Boc, la Bruxelles: Politica de coeziune e lipiciul care ne ține împreună
20:52 - Cum socoteau și cum țineau calendarul evreii de dinainte de Christos
20:46 - Salariații își pot verifica online vechimea și contribuțiile. Cum funcționează sistemul CNPP
20:42 - Rețeaua Celac – Rotaru – Georgescu – Văcușta. Conexiuni discrete cu ramificații la Londra

HAI România!

Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!

Proiecte speciale