Se apropie iarna. După ploaie, vin din nou îngheţurile

Republica Moldova. După timpul rece şi ploios, vin din nou îngheţurile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de îngheț pentru întreag teritoriu dintre Nistru şi Prut. Avertizarea este valabilă pentru perioada 15-16 octombrie.

Acesta este al doilea val de îngheţuri din luna curentă.

Fenomenul ar putea afecta în special culturile agricole sensibile la temperaturi scăzute. Motiv pentru care agricultorii sunt îndemnați să ia măsuri de protecție. În special pentru legumele rămase în câmp deschis.

Specialiștii precizează că, deși înghețurile nu vor fi puternice, impactul asupra legumelor, viței-de-vie sau altor culturi aflate încă pe câmp poate fi semnificativ. Asta mai ales dacă temperaturile scăzute se mențin pe o durată mai lungă în timpul nopții.

Schimbarea bruscă a vremii a început în data de 25 septembrie, când temperaturile au scăzut considerabil. Dacă pe 24 septembrie maximele ajungeau până la +25 de grade Celsius, a doua zi valorile termice s-au redus la +14...+18 grade, semn al pătrunderii unui front rece peste țară.

Pentru zilele de 15 - 16 octombrie maximele termice vor oscila între 5 – 13 grade pe timp de zi. După două zile de frig, se va încălzi uşor din nou, iar maximele termice pe timp de zi vor ajunge la 15 de grade Gelsius. Pe timp de noapte, temperatura aerului va varia între 5- 8 grade Celsius. Dar revin din nou ploile.

După un început de weekend ploios, urmează in nou val de îngheţuri, în special pentru noaptea de 20 septembrie. Apoi urmează o uşoară încălzire cu maxime termice de până la +16 grade pe timp de zi.

SHS recomandă fermierilor să ia măsuri preventive acolo unde este posibil. Acoperirea plantelor sensibile, recoltarea timpurie a legumelor aflate la maturitate și protejarea viței-de-vie tinere.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să se îmbrace corespunzător în orele serii și ale dimineții, având în vedere diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte.