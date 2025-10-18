Schimbări majore pe Instagram. Ce nu mai pot face adolescenții fără consimțământul părinților

În era digitală, pentru un adolescent sau pentru un părinte atent la mediul online al copilului său, rețelele de socializare pot semăna cu un teren minat. Chiar și cu filtre și controale stricte, riscul ca tinerii să fie expuși la conținut inadecvat rămâne ridicat. În acest context, Meta a anunțat noi măsuri pentru a-i proteja pe adolescenți pe Instagram, potrivit anunțului făcut de companie.

Meta spune că aceste măsuri de protecție pentru utilizatorii adolescenți de pe Instagram sunt menite să le ofere o experiență online mai sigură și mai adecvată vârstei. Concret, cei care folosesc conturi dedicate tinerilor vor avea acces la un conținut filtrat, comparabil cu ceea ce ar fi permis într-un film destinat publicului de 13 ani.

Asta înseamnă că Instagram va restricționa automat apariția postărilor care conțin scene interzise, comportamente periculoase sau conotații sexuale. De asemenea, platforma nu va promova materiale ce includ limbaj licențios și va ascunde postările ce pot încuraja atitudini dăunătoare, cum ar fi promovarea produselor pe bază de marijuana.

Meta a descris această actualizare drept cea mai importantă modificare adusă de la lansarea conturilor speciale pentru adolescenți, în 2024. Anunțul a fost făcut public marți, 14 octombrie, într-o postare oficială pe blogul companiei.

Adolescenții nu vor mai avea acces la conturi care publică în mod constant conținut considerat nepotrivit vârstei lor, precum linkuri către platforme pentru adulți, cum ar fi OnlyFans.

Conform unui anunț recent făcut de Meta, tinerii care deja urmăresc astfel de conturi nu vor mai putea interacționa cu acestea: le va fi blocat accesul la postări, mesaje directe și comentarii publicate de aceste conturi la postările altor utilizatori.

Măsurile sunt valabile și în sens invers, conturile cu conținut sensibil nu vor mai putea urmări adolescenți, nu vor mai putea trimite mesaje private sau să comenteze postările acestora.

Meta a precizat că sistemele sale restricționează deja anumite căutări legate de subiecte delicate, cum ar fi sinuciderea sau tulburările de alimentație. Noul update extinde această filtrare la termeni precum „alcool” sau „sânge”, chiar și atunci când sunt scriși incorect.

În plus, compania actualizează standardele PG-13 și pentru funcționalitățile de chat și pentru interacțiunile cu inteligența artificială, care vor fi adaptate pentru publicul adolescent. Potrivit Meta, aceste ajustări vor preveni oferirea unor răspunsuri inadecvate vârstei și vor menține conversațiile în limitele unui conținut potrivit pentru adolescenți.

„Anunțăm că, în mod implicit, conturile de Instagram pentru adolescenți vor fi ghidate de clasificarea filmelor PG-13. Aceasta înseamnă că adolescenții vor vedea pe Instagram conținut similar cu cel pe care l-ar vedea într-un film PG-13. Adolescenții sub 18 ani vor fi plasați automat într-o setare actualizată 13+ și nu vor putea renunța fără permisiunea unui părinte”, a mai transmis Meta.