Scandalul Gary Lineker. Șeful BBC, Tim Davie, cere scuze telespectatorilor după întreruperea emisiunilor de sport

Directorul general al BBC, Tim Davie, și-a cerut scuze plătitorilor de taxă BBC după o zi de perturbare a programelor sportive. Emisiunile de fotbal au fost retrase în ultimul moment, când prezentatorii și comentatorii au ieșit din emisie în sprijinul lui Gary Lineker. Prezentatorul emisiunii Match of the Day fusese suspendat vineri după ce a criticat controversata politică de azil a guvernului. Tim Davie a negat că a fost presat de guvern să facă acest lucru.

Emisiunea Match of the Day/Meciul Zilei a continuat sâmbătă seara pe BBC One – dar a fost redusă la o ediție de 20 de minute, fără comentarii și fără experții Alan Shearer și Ian Wright sau înlocuitori ai acestora. Celebra melodie și genericul de început nu au apărut, iar emisiunea a început cu un grafic pe care scria „Premier League Highlights”, înainte de a se lansa clipuri din meciul Bournemouth – Liverpool, scrie siteul bbc.com

Tim Davie a recunoscut că a fost o „zi dificilă” pentru BBC

Intervievat de BBC News, Davie a declarat că „succesul pentru mine este să-l aduc pe Gary înapoi în emisie”, adăugând că este pregătit să revizuiască regulile de imparțialitate pentru personalul independent, cum ar fi Lineker. Directorul general a spus că “în nici un caz” nu va demisiona, dar a recunoscut că „a fost o perioadă dificilă pentru BBC”.

El a declarat că nu a existat nicio “concesie” față de vreun partid politic, în contextul în care partidele de opoziție au acuzat directorii BBC că au cedat presiunilor din partea Downing Street și a miniștrilor în legătură cu tweet-ul antiguvernamental. Davie a spus că Lineker a fost rugat să „facă un pas înapoi” după ce s-a „implicat în chestiuni politice, de partid”.

Care este declarația care a declanșat scandalul? Comentând marți proiectul de lege privind migrația ilegală, Gary Lineker a spus că este o „politică extrem de crudă, îndreptată împotriva celor mai vulnerabile persoane, într-un limbaj care nu se deosebește de cel folosit de Germania în anii ’30”. Suspendarea sa de vineri a declanșat o dezbatere mai amplă despre imparțialitatea BBC, politica guvernului în materie de azil și poziția președintelui postului de televiziune BBC, Richard Sharp.

Boicot pe scară larg, în favoarea lui Gary Lineker

De asemenea, a dus la o agitație fără precedent pentru activitatea sportivă a BBC, personalul, inclusiv unele dintre cele mai cunoscute fețe și voci asociate cu fotbalul, renunțând la colaborarea cu BBC.

Într-o zi care ar fi trebuit să cuprindă programe de fotbal de dimineață până seara la televizor și la radio, BBC a fost nevoit să difuzeze reluări de programe sau să difuzeze podcast-uri de la Radio 5 Live pentru a acoperi golurile din program. Emisiunea „Football Focus” trebuia să fie difuzat la prânz, dar a fost retras când realizatorul acesteia, Alex Scott a scris pe Twitter că „nu se simte bine să continue emisiunea astăzi” cu o oră și jumătate înainte de a începe. Emisiunea „Final Score” a fost eliminat din intervalul 16:00 când gazda Jason Mohammad a anunțat BBC că refuză să prezinte.

Emisiunea obișnuită de sâmbătă dimineața de la Radio 5 Live, Fighting Talk, a fost anulată în urma boicotului personalului, o decizie despre care prezentatorul Colin Murray a spus că a fost „luată de întreaga… echipă și de mine însumi”. Fanii care s-au conectat pentru a urmări acțiunea de după-amiază la televizor au fost întâmpinați cu reluări ale emisiunilor Bargain Hunt și The Repair Shop. La un moment dat, 5 Live a recurs la reluarea unor materiale vechi preînregistrate.

Există îngrijorări majore în jurul transmisiunii planificate pentru duminică și vom vedea dacă BBC poate aduce pe ecranele televizoarelor Match of the Day 2 cu Mark Chapman. Gazda a fost absentă sâmbătă.