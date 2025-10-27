Scandalul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali capătă amploare, după ce a intervenit și patronul FCSB

Gigi Becali i-a luat apărarea lui Florin Tănase în conflictul cu Giovanni Becali, după ce impresarul l-a numit „sifonul patronului”. Finanțatorul FCSB spune că fotbalistul „este un băiat de caracter” și „nu are ce să-i sifoneze” lui.

După ce Giovanni Becali (73 de ani) l-a acuzat pe Florin Tănase (30 de ani) că este „sifonul patronului”, conflictul a luat amploare. Fostul impresar susținea că Tănase îi transmitea lui Gigi Becali informații din vestiarul FCSB, fapt pe care fostul căpitan al echipei l-a negat vehement.

Gigi Becali a reacționat imediat și i-a luat apărarea fotbalistului, criticând dur declarațiile vărului său. Într-un interviu acordat pentru Fanatik.ro, patronul FCSB a spus că Tănase „nu are ce să-i sifoneze” și că este „un băiat de mare caracter”.

„Eu, la vârsta mea, nu mai pronunț «sifon», e un jargon prea urât. În primul rând, e prea urât ca să-l pronunți. Eu reproduc, nu pronunț. Dar spun ceva la modul general, ca să înțeleagă și Giovanni: urăsc trădarea și trădătorii. Dacă vine cineva la mine că vrea să trădeze, îi zic «pleacă!»”, a spus Gigi Becali.

Patronul FCSB consideră că afirmațiile lui Giovanni sunt o insultă, nu doar la adresa jucătorului, ci și a clubului.

„Tănase e un băiat de mare caracter, dacă era «sifon», nu era prieten cu mine. E jignire și pentru club. Clubul meu are nevoie de «sifon»? Am o echipă care joacă în Europa, nu am nevoie de bârfe. La mine nu există «sifonare», la mine există teren și minge de fotbal”, a adăugat el.

Becali a spus că fotbaliștii au libertate deplină în viața personală, atâta timp cât își fac treaba pe teren:

„La mine poți să faci ce vrei dacă ești bun: femei, băutură, bagă-ți și în cap! Ce să-mi sifoneze mie Tănase? E jignire și pentru mine să cred așa ceva. Mie dacă îmi spui o bârfă, a doua oară nu te mai întâlnești cu mine.”

Gigi Becali a dezvăluit că l-a sfătuit personal pe Tănase să nu lase atacul fără replică.

„Mie mi-a spus Tănase că l-a făcut «sifon». I-am zis: „Dacă nu îi răspunzi, nu ești bărbat!” Când te atacă cineva, trebuie să te aștepți să primești răspuns. Eu i-am zis: «Dacă nu îi răspunzi, ești idiot», ca să se învețe minte. Eu țin cu Tănase, cu dreptatea. El e angajatul meu, dacă te iei de el, nu mă respecți.”

Patronul roș-albaștrilor a subliniat că nu are motive să se certe cu Giovanni, dar că nu va permite ca oamenii săi să fie jigniți.

„Tănase îmi bagă bani în buzunar, îmi dă Giovanni vreun ban? El are meseria lui, nu are treabă cu tine. Dacă te iei de angajatul meu, las să te pună la punct. Nu m-am certat cu Giovanni în tinerețe, când chiar era de certat, mă cert acum? Niciodată!”, a precizat Becali.

Gigi Becali a insistat că la FCSB nu există „sifonări” sau oameni care transmit informații din interiorul echipei.

„Eu conduc cu «sifoneală»? Niciodată în viața mea! Mie mi-a zis Tănase că se ia de el, i-am spus: fă bine și răspunde-i. La mine nu există așa ceva. Dacă îl întreb de cineva din echipă, înseamnă că îl cred om de nimic. Eu am încredere în jucătorii mei, în special în Tănase.”

Declarațiile patronului au venit la doar o zi după reacția vehementă a lui Florin Tănase, care a răspuns acuzațiilor lui Giovanni Becali într-un ton ferm și ironic.

„Chiar vreau să lămuresc asta. Îmi e milă de Giovanni Becali, săracul, a decăzut atât de mult. E angajat la un podcast, trebuie să ia salariu, dar să etichetezi așa niște persoane, cu niște invenții? M-a surprins. Nu are de unde să știe ce discut eu cu nea Gigi. Profesional, neavând cu ce să iasă, se leagă de nume care au valoare”, a spus Tănase pentru Prima Sport 1.

Fotbalistul a ironizat și acuzațiile legate de gesturile sale religioase:

„A mai zis niște aberații, că mă închin de 4, 5 ori. E de râs și de plâns. La ortodocși te închini de 3 ori. Nu e de ajuns școala vieții, mai e nevoie și de matematică, să știi să numeri. Când au fost discuții despre jucători, eu căutam mereu să le găsesc scuze. Îmi e milă de el, săracul.”

Totul a pornit după ce Giovanni Becali a afirmat într-un interviu pentru Fanatik.ro că Florin Tănase ar fi „sifonul patronului” la FCSB, susținând că fostul căpitan transmitea informații din interiorul echipei.

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Toată lumea îi zice «sifonul lui Gigi». Culegea informații importante de la el, mai multe decât de la MM Stoica. Și când intra pe teren, se închina de 4-5 ori când știa că e camera pe el”, a spus fostul impresar.

În finalul declarațiilor sale, Gigi Becali a afirmat că are o relație de prietenie cu Florin Tănase și că îl respectă prea mult pentru a-l bănui de trădare.