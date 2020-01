„Dacă luați un premiu, veniți pe scenă, luați-l, mulțumiți-i impresarului, mulțumiți-i dumnezeului vostru și cărați-vă!”, le-a spus Gervais celor prezenți la eveniment, îndemnându-i să nu folosească acest prilej pentru a mai da lecții publicului.

Comediantul i-a atacat pe colegii săi pentru nenumărate scandaluri în care au fost implicați, de la cele de abuzuri sexuale legate de producătorul Harvey Weinstein, inculpat pentru viol, până la cel de pedofilie în care a fost Jeffrey Epstein, mort în condiții dubioase în pușcărie, alături de prințul Andrew, membru al Casei Regale din Marea Britanie.

Nici concesiile făcute în fața dictaturii comuniste din China de mari corporații precum Apple, Amazon sau Disney nu au scăpat de atacurile actorului, având în vedere că aceiași actori care dau lecții de moralitate și responsabilitate socială nu au nicio problemă să lucreze pentru astfel de companii imorale.

„Hai să râdem de voi, ok?”

„Bună ziua și bine ați venit la cea de-a 77-a ediție anuală a Globurilor de Aur, transmisă live de la Hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Sunt Ricky Gervais. Mulțumesc.

Veți fi încântați să aflați că aceasta este ultima oară când găzduiesc aceste premii, așa că nu îmi mai pasă. Glumesc: nu mi-a păsat niciodată. Cu siguranță, nici televiziunii NBC nu-i pasă – și asta pentru a cincea oară. Adică, Kevin Hart a fost concediat de la Oscaruri din cauza unor postări jignitoare de pe Twitter.

Din fericire pentru mine, presa străină de la Hollywood abia vorbește engleza și habar n-are ce este Twitter. Eu am primit oferta pentru spectacol prin fax. Așa că hai să începem în forță. Hai să râdem de voi, ok? Țineți minte, sunt doar glume. Toți vom muri în curând, nu există nicio continuare, așa că nu uitați de asta. Dar toți arătați minunat, toți v-ați dichisit.

Voi ați venit cu limuzinile. Și eu am ajuns cu limuzina în seara asta, iar plăcuța de înmatriculare a fost făcută de Felicity Huffman (Actriță acuzată, în scandalul copiilor din familii bogate intrați cu șpagă la universități – n.red.). De fata ei chiar îmi pare rău – ăsta trebuie să fie cel mai jenant lucru care i s-a întâmplat vreodată. Și când te gândești că tatăl ei a apărut în filmul Wild Hogs.

„Vorbesc despre voi toți, perverșilor. A fost un an grozav pentru filmele cu pedofili: Surviving R Kelly, Leaving Neverland… The Two Popes”

Deci, multe celebrități pe aici, în seara asta. Adică legende, adevărate repere. Uitați-vă la această masă. Al Pacino. Robert De Niro. Baby Yoda. Oh, nu, ăsta e Joe Pesci, scuze. Te iubesc, omule, nu mă mierli.

Dar seara asta nu este numai despre oamenii din fața camerei. În această încăpere se află unii dintre cei mai importanți regizori și producători de TV și de film din lume. Oameni cu cele mai diverse cariere. Dar toți au ceva în comun. Toți sunt îngroziți de Ronan Farrow (Fiul al lui Woody Allen cu Mia Farrow, cel care a dezvăluit, în The New Yorker, abuzurile sexuale ale lui Harvey Weinstein – n. red). Vine după voi. Iată, vorbesc despre voi toți, perverșilor. A fost un an grozav pentru filmele cu pedofili: Surviving R Kelly, Leaving Neverland… The Two Popes.

Mulți oameni de culoare, talentați, din categorii majore, au fost ignorați. Din păcate, nu putem face nimic. Presa străină de la Hollywood este foarte, foarte rasistă. Deci pentru a cincea oară. Aveam de gând să facem un in memoriam în acest an, dar când am văzut lista persoanelor care au murit, mi s-a părut că nu e destul de diversă. Majoritatea erau albi și atunci m-am gândit, nu, „nu în schimbul meu”.

Poate la anul, să vedem ce se întâmplă. Nimănui nu îi mai pasă de filme. Nimeni nu mai merge la cinema. Nimeni nu se uită cu adevărat la TV. Toată lumea urmărește Netflix. În acest show ar trebui să fiu doar eu care vin și spun „Bună treabă Netflix, tu câștigi totul. Noapte bună”.

„Avem vreun premiu pentru cel mai în formă drogat?”

Dar nu, nu, trebuie să o lungim trei ore. Ați putea să vă uitați la primul sezon din After life în loc să vă uitați la acest show. Este vorba despre un bărbat care vrea să se sinucidă din cauză că soția sa moare de cancer. Și tot e mai amuzant decât ce se întâmplă aici. Ok, spoiler alert, urmează sezonul doi. La final, e clar că nu își ia viața precum Jeffrey Epstein. Tăceți! Știu că e prietenul vostru, dar nu-mi pasă. Trebuia să vă faceți drum până aici, în propriile voastre avioane, nu-i așa?

Dar serios, majoritatea filmelor sunt groaznice, remake-uri sau continuări. Am auzit că ar putea exista o continuare a filmului Sophie`s Choice. Adică ar fi doar Meryl Streep spunând „Bine, asta e, deci”.

Cei mai buni actori au trecut la Netflix și HBO, iar cei care fac doar filme de Hollywood se ocupă acum cu prostii, cu aventuri fanteziste. Poartă măști, căciulițe și costume foarte strânse pe corp. Treaba lor nu mai este să joace roluri, ci să meargă la sală de două ori pe zi și să ia steroizi. Avem vreun premiu pentru cel mai în formă drogat? Nu, nici vorbă.

„Leo, prietene, știi, ai aproape 50 de ani, fiule”

Martin Scorsese, cel mai mare regizor în viață, a dat marea bombă cu comentariile sale controversate despre franciza Marvel. El a spus că nu este vorba de cinematografie adevărată și că filmele Marvel îi amintesc de parcurile tematice.

Sunt de acord, deși nu știu ce face el prin parcurile de distracții. Nu e destul de înalt să se dea în carusel. E minuscul. Filmul The Irishman este uimitor. A fost minunat. Lung, dar uimitor. Nu a fost singurul film măreț.„Once Upon a Time in Hollywood”- aproape trei ore. Leonardo DiCaprio s-a dus la premieră, iar până la sfârșit partenera sa era deja prea bătrâna pentru el. Chiar și prințului Andrew îi place: ”Hai, Leo, prietene, știi, ai aproape 50 de ani, fiule”.

Lumea a ajuns să-l vadă pe James Corden ca pe o pisică grasă. A jucat și el în „Cats”, dar nimeni nu l-a văzut. Iar recenziile au fost șocante. Am văzut una care zicea că este cel mai rău lucru care li se întâmplă pisicilor, de la câini încoace. Dar Dame Judi Dench a luat apărarea filmului, spunând că a fost rolul pentru care s-a născut să-l joace pentru că ea… – nu, chiar nu pot continua gluma. Pentru că nu iubește nimic mai mult decât să se tăvălească pe covor, ridicând piciorul și lingându-și fundul. Ea e de modă veche. Oricum este ultima dată când joacă, deci cui îi pasă.

.

„Dacă și-ar face ISIS un canal de filme ați lucra și cu ei…”

Apple a intrat în forță în televiziune cu The Morning Show, o dramă superbă. O dramă superbă despre cât de importantă e demnitatea, cât de important este să faci ce trebuie, dar realizată de o companie care are fabrici fix în China. Deci, bine, spuneți că v-ați trezit, dar companiile pentru care lucrați?

Adică, de necrezut: Apple, Amazon, Disney. Dacă și-ar face și Statul Islamic un canal de filme, l-ați suna pe impresarul vostru să-i spuneți că vreți să lucrați și pentru ISIS, nu-i așa?

„Nu sunteți în măsură să dați lecții despre nimic”

Așa că, dacă primiți un premiu astă-seară, nu vă folosiți de asta pentru a ține discursuri politice.

Nu sunteți în măsură să dați lecții publicului despre nimic. Nu știți nimic despre lumea reală. Majoritatea dintre voi ați fost la școală mai puțin decât Greta Thunberg.

Dacă luați un premiu, veniți pe scenă, luați-l, mulțumiți-i impresarului, mulțumiți-i dumnezeului vostru și cărați-vă!”

Textul discursului a fost preluat de pe The Spectator.

