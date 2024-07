Economie O poveste dulce. Marinel Bejan, singurul român care a ajuns în finala celui mai important concurs de cofetari din lume







Ciocolata este una dintre cele mai impresionante descoperiri de pe pământ. Aceste mici bucățele de fericire au avut interpretări diferite de-a lungul deceniilor, de la monedă de schimb la simbol al luxului. În prezent, multe persoane nu pot trăi fără ciocolată și se bucură de acest deliciu în fiecare zi. Dar, trebuie să atingi o anumită măiestrie pentru a putea da formă supranumitului „aur brun”. Marinel Bejan este românul care s-a făcut remarcat peste hotare. Acesta a obținut titlul de cel mai bun ciocolatier din Europa de Est.

Pentru anumite persoane mai norocoase, drumul în viață este clar de la început. Marinel Bejan a luat contact cu lumea dulciurilor la 16 ani, când părinții acestuia au deschis Cofetăria Damarin. Afacerea de familie a fost locul perfect în care, acum celebrul ciocolatier și cofetar, să poată evolua. În prezent, business-ul continuă să înflorească, iar Marinel a devenit primul ciocolatier român care a ajuns în finala celui mai mare concurs internațional, World Chocolate Masters, conform Infofinanciar .

Cofetar cu pregătire de economist

Din adolescență, Marinel Bejan a muncit alături de părinții săi la afacerea familiei. Deși avea pregătire și skill-uri în zona cofetăriei, acesta a ales să se înscrie la Facultatea de Științe Economice din Craiova. Și-a finalizat studiile, a făcut chiar și un master în domeniu, dar a știut din prima zi că nu va deveni contabil. Acesta și-a dorit să capete cunoștințe și experiență care să-l ajute în conducerea business-ului familiei sale.

„În prima zi când m-am înscris, am știut că nu o să mă fac contabil, dar m-a ajutat facultatea. Am reușit să schimb viziuni, să discut altfel cu oamenii, să am o anumită mentalitate. Activitatea firmei a început în 2002. Am lucrat în domeniul acesta foarte mulți ani, am fost cofetar, iar ciocolată fac de aproape 3 ani. O perioadă bună am făcut evidența primară în firmă și nici o zi nu mi-a plăcut. Am avut chemarea aceasta pentru a face altceva. Nu îmi place să am o activitate statică așa cum este contabilitatea”, a explicat Marinel Bejan, managerul Cofetăriei Damarin.

Cel mai important moment al carierei

Marinel Bejan este primul ciocolatier român care a ajuns în finala World Chocolate Masters. Este vorba de cel mai mare și prestigios concurs internațional pentru profesioniști în arta ciocolatei. Marinel a trecut prin fazele inițiale ale competiției și a fost declarat cel mai bun ciocolatier din Europa de Est. În finală, acesta va concura cu cei mai buni 20 de experți din toată lumea. Inițial, nu a crezut că este pregătit pentru un concurs la acest nivel, deși câștigase multe premii la nivel național. De asemenea, a urmat nenumărate cursuri și masterclass-uri în toată Europa. În final, a decis să participe, iar românul a reușit să-și facă loc printre cei mai buni.

„Este un concurs foarte dificil care se organizează o dată la patru sau cinci ani. Este acel concurs la care toți visează. Nu este o olimpiadă, este ceva mai mult de atât. Eu spun că pentru mine este capăt de linie, după asta nu știu ce să mai fac. Mie îmi place să fiu provocat mereu și mă hrănesc cu provocările și cu toate aceste lucruri care îmi oferă starea de adrenalină”, a povestit acesta.

Afacere dulce de familie

Cofetăria Damarin a fost deschisă în 2002. Afacerea a trecut prin multe provocări, dar în 2011 a fost deschis al doilea punct de lucru în Craiova. În prezent, produsele Damarin sunt comercializate în trei locații de vânzare, toate fiind localizate în Craiova. Business-ul are propriul laborator, iar zona de ciocolată este în plină dezvoltare. „Eu m-am implicat mai mult în lucrul în cofetărie și în luarea unor decizii în ceea ce privește toate deserturile și torturile. Afacerea merge bine, avem clienți, avem evenimente. Pe partea de ciocolată merge bine, dar suntem în proces de a ne muta producția într-un alt spațiu mai mare și mai adecvat. Totul o să fie gata în toamnă, la începerea sezonului de ciocolată”, a spus managerul Damarin.

Iar ca în orice afacere de familie, fiecare are rolul său clar. „Sora mea se ocupă în momentul de față de design de torturi, pe partea de estetică, fotografii de produs și promovare. Soția mea este foarte bună pe planificare și organizare. Se ocupă foarte bine să coordoneze și echipe. Responsabilitatea mea este de a mă ocupa de absolut toate produsele, tot ce se mănâncă, toate ingredientele. Mă ocup și de laborator, de echipă, să-i coordonez pe toți. Tatăl meu face partea care nu place nimănui, și anume se ocupă de plăți de furnizori, de bănci, relația cu instituțiile publice. În acest moment, mama mea nu mai lucrează efectiv în laborator. Are grija de noi și ne mai pregătește masa de prânz întregii echipe. În plus, ne ține pe toți uniți în familia Damarin”, a explicat Marinel Bejan.

Ciocolată personalizată după rețeta proprie

Prăjituri, torturi, cozonaci panettone, checuri, ciocolată și înghețată… sunt câteva dintre deliciile pe care le poți încerca dacă treci pragul cofetăriei. Deși mulți sunt deschiși să încerce produsele inovatoare, cele mai vândute prăjituri sunt cele tradiționale, de la amandină la savarină.

„Mă număr printre puținii producători din țară care fac înghețată de la zero. Majoritatea folosesc baze gata făcute. Eu am luat decizia să fac așa cum îmi place mie. M-am gândit că trebuie să fac un produs atât de bun și atât de special, încât un om să facă 20-30 de minute cu mașina să vină să-l ia. Toate produsele pe care le fac eu, de la bomboane la prăjituri și la înghețată, în toate se regăsește și experiența mea și tot ce îmi doresc eu de la un produs. Folosesc cele mai bune ingrediente de pe piață. Ciocolata este produsă în Franța. Toate ingredientele pentru prăjituri și pentru înghețată provin din toată lumea”, a explicat ciocolatierul.

Dar lucrurile bune nu se opresc aici. Damarin este singura cofetărie din România care face ciocolată personalizată după rețetă proprie. „Noi am fost primii care ne-am făcut ciocolata personalizată după rețetă proprie. În țara noastră nu mai este nimeni. La Paris, la producătorul nostru de ciocolată din Franța, ai posibilitatea să te duci în laboratorul lor, să te joci cu ingredientele, cu materii prime. Să încerci tot felul de mase de cacao și să-ți faci propria ta ciocolată după gustul tău, după ideile tale. Am fost primul din Europa de Est care a făcut asta. Folosim ciocolată franțuzească de cea mai bună calitate și care este și cea mai fină ciocolată din lume”, a afirmat Marinel Bejan.

Criza boabelor de cacao

Ne confruntăm cu o criză la nivelul producției de boabe de cacao. Provocarea cea mai mare pentru majoritatea producătorilor de ciocolată este să-și păstreze calitatea la un preț echitabil de vânzare. Acum un an, prețul unei tone de boabe de cacao se situa la 4.000 de dolari. În 2024, tariful a crescut la 12.000 de dolari pe tonă. Potrivit prețurilor de pe piața liberă, a fost evidențiată o mică scădere. În prezent, tona se vinde cu 8.000 de dolari.

„Creșterea este generată de schimbările climatice și cererea mai mare a consumatorilor de ciocolată. Anul acesta, producția din primăvară a avut un deficit de 30%. Cererea globală a crescut cu 7%. Pe deasupra, în Coasta de Fildeș, dar și în Ghana au fost secetă și vânturi puternice care au afectat recoltele. A mai fost și decizia Coastei de Fildeș de a nu mai contracta pentru producția din toamna aceasta. Ne așteptăm la noi creșteri de preț din toamnă și nu vom mai găsi anumite sortimente de ciocolată. Prețul pe ciocolată pentru materia primă pe care noi o cumpărăm a crescut între 30 și 50%, în funcție de sortiment, din iulie. Astfel, pentru produsele care conțin ciocolată, majorarea de preț este de 15-20%”, a explicat Marinel Bejan.

Calitatea, pe primul plan

Creșterile de prețuri au luat cu asalt întreaga lume. Profilul consumatorului s-a schimbat. Acesta preferă mai puțin, mai calitativ, poate și mai scump și este atent pe ce dă banii. Având în vedere costurile mari ale boabelor de cacao, unii producători aleg să facă compromisuri. Managerul Damarin a explicat că afacerea sa nu va renunța la calitate.

„Nu am cum să renunț la ingredientele pe care le folosesc și la principiile care mă definesc. Nu vreau să renunț nici la calitate și va trebui să măresc prețul. Consider că sunt mulți oameni care vor să consume același produs și să nu piardă din calitate. O să încerc să reduc costurile cât de mult pot din procesul de producție. Acum doi ani am pus panouri fotovoltaice pe tot acoperișul clădirii, însă nu e suficient. O să încerc să-mi optimizez toate procesele de producție în așa fel încât poate acolo să mai fac niște economii. Însă, la calitate, la ingrediente și materii prime nu am de gând să modific nimic”, a povestit ciocolatierul.

Afacerea Damarin a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 5,8 milioane de lei și un profit de 672.000 de lei. Business-ul este în plină creștere, iar pentru anii următori planurile sunt ambițioase.