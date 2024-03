Justitie Scandalul dintre Jamila și Laura Laurențiu s-a încheiat. De unde a plecat scandalul. VIDEO







Disputa judiciară privind „Eclerul la tavă”, dintre două cunoscute vloggerițe culinare, Jamila și Laura Laurențiu, a fost soluționată definitiv, după aproape patru ani de luptă în instanță.

Jamila este cea care va trebui să-i plătească cheltuielile de judecată rivalei sale, Laura Laurențiu. Instanța a decis că aceasta din urmă a prezentat înainte rețeta în online, iar cunoscuta vloggeriță Jamila a copiat-o. Controversa își are rădăcinile în scandalul dintre Geanina Staicu-Avram, cunoscută sub numele de Jamila, și Laura Laurențiu. Ambele fiind printre cele mai apreciate bucătărese în sfera digitală.

Conform informațiilor de pe YouTube, Jamila se bucură de un public de peste 1,5 milioane de abonați pe YouTube, în timp ce Laura Laurențiu are aproape 200.000 de urmăritori. Litigiul, desfășurat la Tribunalul București, a fost inițiat exclusiv de Jamila. Aceasta a acuzat că, în mai 2019, după publicarea pe canalul său YouTube a unui videoclip în care își dezvăluie versiunea de ecler de tavă, adversara sa a făcut o plângere abuzivă. Susținând că acesta încalcă drepturile sale de autor.

Laura Laurențiu a argumentat că videoclipul Jamilei ar fi o copiere a propriului său material video, în care ea prezentase o rețetă de ecler. Ca urmare a acestei plângeri, materialul video al Jamilei a fost eliminat de pe YouTube. Fiind repus în drepturi după 17 zile, odată ce Jamila a demonstrat că nu a încălcat niciun drept de autor. În cadrul procesului, Jamila a susținut că videoclipul făcea parte dintr-o campanie publicitară și că a fost vătămată financiar. Pierzând peste 2.000 de euro din cauza raportării nejustificate. În plus, a solicitat și despăgubiri morale în valoare de 1.000 de euro.

Jamila pierde procesul cu Laura Laurențiu pentru „Eclerul la tavă”

Disputa judiciară între Jamila și Laura Laurențiu a pornit de la filmarea rețetei „Eclerului la tavă”. Scandalul a fost rezolvat în instanță după ce videoclipul lui Jamilei a fost blocat pe YouTube timp de 17 zile în 2019, la cererea Laurei Laurențiu, care deja prezentase rețeta pe canalul ei cu trei ani înainte.

„M-a deranjat că clipul ei avea exact același titlu, că imaginea ilustrativă a videoclipului reproducea până și poziția imaginii mele ilustrative, că practic promitea același lucru publicului, publicul era deja în confuzie.

Ca aspect, în orice caz e identică, în privința ingredientelor folosite, sunt substituite unele grăsimi cu altele. Dacă ar fi menționat că s-a inspirat de la mine, eu aș fi felicitat-o pentru cât de frumos i-a ieșit”, a declarat Laura Laurențiu.

Jamila, obligată la plata a 10.000 de lei

„Decisiv nu este existența sau nu a unei mărci înregistrate, ci a credinței rezonabil întemeiate a intimatei Laura Laurențiu că postările sale cu privire la rețeta în discuție sunt anterioare celor ale apelantei, apelanta (Jamila) nefiind în drept să i le preia tale quale (așa cum sunt), cel puțin nu fără a menționa anterioritatea postărilor sale”, au menționat judecătorii de la Curtea de Apel București.

Jamila a adus în fața instanței acuzații privind afectarea imaginii și onoarei sale în fața fanilor și partenerilor. A cerut despăgubiri în valoare de peste 5.000 de euro.

Cu toate acestea, a pierdut procesul la Tribunal, Curtea de Apel și, în cele din urmă, la Instanța Supremă. Jamila e obligată să plătească acum 10.000 de lei despăgubiri pentru Laura Laurențiu, potrivit rețeteșivedete.ro.

Într-o înregistrare postată imediat după rezultatul procesului, Jamila a reacționat emoțional. A început să plângă în direct. "Adevarul meu despre scandalul eclerului. Lucruri pe care nu le-am spus niciodata in mod public pana acum. Bullyingul la care am fost supusa atâția ani și motivele pentru care am decis sa deschid o acțiune in instanța".