Scandal în Regatul Unit. Poliția se încurcă în minciuni, după ce suporterii Maccabi Tel Aviv au fost interziși la Birmingham

Luni, 1 decembrie, șeful poliției din West Midlands și comisarul pentru poliție și criminalitate au fost chemați să ofere explicații în fața Comisiei pentru Afaceri Interne din Parlamentul britanic, în legătură cu decizia controversată de a interzice accesul suporterilor echipei Maccabi Tel Aviv la meciul de Europa League cu Aston Villa, desfășurat la Birmingham luna trecută.

În fața clădirii Porcullis House, unde a avut loc audierea, protestatarii au cerut răspunsuri și au acuzat ceea ce au numit „policing by appeasement” – „poliție prin conciliere” în fața celor mai vocale grupuri.

Decizia WMP, luată împreună cu Safety Advisory Group (SAG), controlată de consiliul local, a stârnit un val de critici și acuzații de folosire a informațiilor false sau inexacte.

Audierea parlamentară a oferit detalii noi despre evaluarea riscurilor și a raportului de inteligență pe baza căruia s-a fundamentat interdicția, precum și despre amploarea operațiunii polițienești planificate pentru ziua meciului.

Potrivit oficialilor West Midlands Police, meciul dintre Aston Villa și Maccabi Tel Aviv a fost clasificat drept „risc înalt” din cauza potențialelor ciocniri violente și incidente de ordine publică.

Poliția a invocat rapoarte privind incidente anterioare, inclusiv la un meci din 2024 între Maccabi Tel Aviv și Ajax Amsterdam, când, conform raportului, suporterii ar fi fost implicați în agresiuni și vandalism.

Adjunctul șefului poliției, Mike O’Hara, a declarat în fața comisiei:

„Poliția din West Midlands a identificat potențialul unor incidente antisemite în legătură cu incidentul. Deși riscul infracțiunilor motivate de ură antisemite a fost recunoscut ca o preocupare relevantă, acesta nu a fost evaluat ca fiind amenințarea predominantă.”

Astfel, deși riscul de incidente antisemite a fost recunoscut, acesta nu a fost considerat motivul principal pentru interdicție. Poliția și SAG au considerat că măsura este necesară pentru siguranța publică, mobilizând resurse semnificative și planificând o operațiune extinsă în ziua meciului.

Audierea a scos la iveală discrepanțe majore în raportul de informații folosit de WMP. Documentul menționa un meci între Maccabi Tel Aviv și o echipă din estul Londrei, desfășurat pe 9 noiembrie 2023, ca precedent de violență.

Totuși, verificările independente au arătat că această partidă nu a avut loc, ceea ce ridică întrebări serioase despre credibilitatea raportului.

Lord Mann, consilierul independent al guvernului pentru antisemitism, a declarat că are „dificultăți” în a accepta detaliile prezentate de West Midlands Police, sugerând că acestea ar fi fost distorsionate pentru a justifica interdicția. (The JC)

Comisarul Simon Foster a solicitat o revizuire a deciziei și a raportului, cerând clarificări asupra acurateței și provenienței informațiilor, precum și demonstrarea că toate datele au fost analizate corect înainte de interdicție. (ITV)

Aceste constatări au alimentat dezbaterea publică și criticile conform cărora autoritățile ar fi luat o decizie extremă pe baza unor date neverificate, restrângând astfel dreptul suporterilor de a participa la meci.

Decizia de interzicere a provocat reacții imediate din partea organizațiilor pentru drepturile civile și comunităților evreiești.

Grupul de solidaritate Our Fight a organizat proteste, acuzând poliția că ar fi folosit stereotipuri antisemitice pentru a descrie suporterii Maccabi, prezentându-i ca „violenti, bine antrenați de Israel Defense Forces și anti-musulmani”.

Mark Birbeck, organizatorul protestelor, a declarat:

„Poliția britanică se dă în mod repetat peste cap pentru a îmbuna grupurile cele mai mari sau mai zgomotoase. Dar trebuie să acționeze pentru puțini, așa cum o fac pentru mulți.

În preajma meciului din Europa League de la Villa Park, poliția din West Midlands a fost manipulată de activiști anti-israelieni pentru a folosi expresii antisemite pentru a-i descrie pe fanii lui Maccabi - alimentând bigotismul împotriva evreilor și israelienilor din Marea Britanie.

Suntem încântați să vedem că se acumulează un impuls pentru a trage la răspundere poliția din West Midlands.”

În seara meciului, peste 700 de polițiști au fost mobilizați pentru a menține ordinea, incluzând unități călare, câini și drone. În afara stadionului au avut loc proteste, iar 11 persoane au fost arestate pentru diverse infracțiuni, inclusiv deținere de droguri și refuz de conformare cu ordinele poliției.

Audierea din 1 decembrie a fost o oportunitate pentru parlamentari și oficiali să pună întrebări cheie privind:

verificarea informațiilor primite de la poliția olandeză;

proporționalitatea măsurii de interdicție;

existența unor alternative care să permită accesul fanilor fără riscuri majore;

transparența decizională și accesul public la documentele relevante.

Guvernul britanic și autoritățile locale au promis că vor furniza un răspuns complet și că vor analiza procedurile pentru viitoarele meciuri cu risc ridicat.

Cazul interzicerii fanilor Maccabi Tel Aviv ridică probleme majore legate de echilibrul între siguranță și libertăți civile.

Utilizarea unor date inexacte pentru a justifica restricții majore arată nevoia unor proceduri mai transparente și mai verificabile.

Pentru comunitățile afectate, suporterii echipei și publicul larg, acest caz evidențiază importanța responsabilității instituționale și a controlului democratic în deciziile care restrâng drepturi fundamentale.

Rămâne de văzut dacă WMP va publica toate documentele relevante și dacă vor fi revizuite procedurile de evaluare a riscurilor pentru meciurile viitoare, pentru a preveni decizii arbitrare sau bazate pe informații neconfirmate.