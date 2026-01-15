Scăderea tarifelor la gaze rămâne incertă. Decizia depinde de evaluarea costurilor

Republica Moldova. Există premise pentru diminuarea tarifelor la gazele naturale, însă momentul exact al ajustării și amploarea acesteia nu pot fi stabilite în acest moment. Potrivit autorităților de reglementare, furnizorul de serviciu public Energocom va putea solicita revizuirea tarifelor doar după finalizarea și aprobarea costurilor de bază, procedură care ar urma să se încheie în ultima săptămână a lunii ianuarie.

Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 14 ianuarie, că anul 2025 a fost unul atipic pentru sectorul gazelor naturale, în condițiile în care furnizorul cu obligații de serviciu public a fost schimbat, atribuțiile fiind transferate de la Moldovagaz către Energocom.

În prezent, ANRE se află în etapa de evaluare a costurilor de bază ale Energocom, care includ totalitatea cheltuielilor de operare ale furnizorului, de la costuri salariale și administrative, până la alte cheltuieli necesare desfășurării activității.

„Având în vedere că Energocom este un furnizor nou, nu a avut până acum obligații de serviciu public sau, mai simplu spus, nu a fost reglementat pentru furnizarea gazelor naturale, pentru acesta se aprobă toți acești indicatori, toate aceste costuri, de la zero”, a explicat directorul general al ANRE.

Costurile de bază sunt stabilite pentru o perioadă de cinci ani, iar doar după aprobarea acestora Energocom va putea solicita reglementatorului și aprobarea investițiilor planificate.

Abia după aceste proceduri Energocom va putea depune o cerere oficială de revizuire a tarifelor la gazele naturale.

„Trebuie să se înțeleagă că este un proces foarte, foarte complicat. Conform legii, ANRE are la dispoziție 120 de zile pentru aprobarea costurilor de bază, întrucât este o operațiune similară unui audit”, a subliniat Alexei Taran.

Potrivit acestuia, proiectul privind costurile de bază ar putea fi publicat pentru consultări publice în cursul săptămânii viitoare. În lipsa unor obiecții care să necesite timp suplimentar de examinare, documentul ar putea fi supus votului în ultima săptămână a lunii ianuarie.

În acest context, Energocom ar putea depune cererea de revizuire a tarifelor, cel mai probabil, în luna februarie.

Directorul general al ANRE a precizat că, potrivit estimărilor preliminare ale instituției, este de așteptat o reducere a tarifelor, însă dimensiunea acesteia nu poate fi anticipată în acest moment.

„Pot să spun, din calculele noastre estimative, că va exista o scădere de tarif. Care va fi aceasta, nu pot preciza. Trebuie să așteptăm cererea de la Energocom, să vedem prognozele pentru costul gazelor naturale achiziționate, care reprezintă circa 60% din structura prețului reglementat, și restul componentelor pe care le vom aproba în săptămânile următoare”, a declarat Alexei Taran.

Alexei Taran a reiterat că prețul de achiziție inclus în tariful reglementat este calculat ca o medie ponderată anuală și nu reflectă fluctuațiile zilnice ale pieței sau prețurile spot. Astfel, în anumite perioade, furnizorul poate achiziționa gaze la un preț mai mare decât costul mediu inclus în tarif, ceea ce generează un deficit temporar de încasări. În alte perioade, când prețurile de pe piață sunt mai scăzute, poate apărea un excedent.

În condițiile în care Energocom a preluat responsabilitatea de furnizor de serviciu public în septembrie 2025, iar Moldovagaz nu a reușit, până în prezent, să recupereze deficitul de încasări din semestrul întâi al anului, ANRE a decis ca aceste devieri să fie compensate de Energocom, printr-un mecanism ce urmează a fi convenit între cele două companii.

În prezent, consumatorii casnici achită un tarif de 16,74 lei pentru un metru cub de gaze naturale.