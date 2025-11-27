Savonea, locuință de protocol în blocul în care au locuit Băsescu și Năstase. Salariul șefei ÎCCJ

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a primit de la Guvern o reședință oficială în centrul Capitalei, deși deține deja o casă în apropierea orașului, în comuna Chiajna. Solicitarea a fost făcută în baza legislației privind locuințele de protocol.

Apartamentul atribuit Lia Savonea se află pe Bulevardul Mareșal Constantin Prezan nr. 4, în apropierea Arcului de Triumf, și are cinci camere și dependințe, cu o suprafață totală de 378,31 metri pătrați și o suprafață utilă de 271,73 metri pătrați. În trecut, în imobil au mai locuit fostul președinte Traian Băsescu și fostul premier Adrian Năstase.

„Imobilul Apartament nr. 2 din b-dul Mareșal Constantin Prezan nr. 4, etaj 1, sector 1, București, cu teren aferent rămas în suprafață de 1.677,59 mp, se află în domeniul privat al Statului, la poziția 210 din Anexa 4 a HG 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, aflat în administrarea Sucursalei pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar (S.A.I.F.I.) și este compus din 5 camere și dependințe, cu suprafața totală de 378,31 mp, suprafața utilă de 271,73 mp, cote părți comune de 3.316/10.000 și cote teren 28.282/100, identificat cu număr cadastral nr. 265782-C1-U14, înscris în Cartea Funciară nr. 265782-C1U14 București, sectorul 1, având valoarea de inventar de 3.775.000 lei (din care valoare inventar construcție de 623.000 lei și valoare inventar teren de 3.152.000 lei)”, se arată în decizia Guvernului.

În prezent, Lia Savonea petrece aproximativ 30-60 de minute în trafic pentru a ajunge de acasă, din Chiajna, la sediul ÎCCJ. Cu noua locuință oficială, drumul va dura circa 20 de minute. Solicitarea pentru apartament a fost formulată la începutul lunii septembrie, potrivit funcției și rangului pe care le deține Lia Savonea, în conformitate cu legislația privind locuințele de protocol.

„Da, am formulat o solicitare în acest sens, în condițiile și potrivit procedurilor prevăzute de cadrul legal aplicabil funcției de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Eventuala aprobare aparține exclusiv Guvernului și nu are legătură cu vreun beneficiu personal discreționar, ci cu regimul legal al locuințelor de protocol”, a explicat Savonea.

Conform declarației de avere, Lia Savonea a avut, în ultimul an, adica înainte de a deveni șefa ÎCCJ, venituri cumulate lunare de 32.000 de lei și economii de peste 740.000 de lei, în 19 conturi bancare. Soțul său, Mihai Savonea, deține un cabinet individual de avocatură, cu venituri anuale de 15.000 de lei, aproximativ 1.250 de lei lunar. Lia Savonea a fost numită șefa Instanței Supreme în luna iunie 2025. Potrivit legii, șeful ÎCCJ are 40.914 lei salariul de bază, 12.274 din sporuri și 950 de lei din doctorat.