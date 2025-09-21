Social

S-a schimbat Codul Rutier în Grecia. Ce riscă șoferii agresivi în trafic

S-a schimbat Codul Rutier în Grecia. Ce riscă șoferii agresivi în trafic
Din cuprinsul articolului

În Grecia, agresivitatea în trafic a devenit o problemă la fel de mare ca pe șosele din România. „Dacă ești la a doua sau a treia încălcare ca și conducător auto, vei primi o amendă mai mare sau o pedeapsă mai mare”, a spus Dan Adrian Drăgan, proprietar al Forum Grecia.

Reguli noi în România pentru condusul agresiv

Ministerul Afacerilor Interne încurajează raportarea celor care claxonează, dau flash-uri, schimbă banda periculos sau depășesc neregulamentar. Amenzile în România sunt între 800 și 1.000 de lei, cu suspendarea permisului pentru 30 de zile pentru condusul agresiv.

În primele opt luni din 2025 au fost aplicate peste 3.000 de sancțiuni pentru condus agresiv, număr similar cu anul trecut. Diferența este că acum sesizările pot fi transmise direct pe platforma online a MAI, la secțiunea „sesizări abateri rutiere”.

„Claxonează, dau flash-uri. Bine că s-a dat legea să le ia permisul. Dacă așteptați aici să se pună verde, cineva o să claxoneze în secunda 2”, a spus un conducător auto despre această problemă, pentru Pro TV.

Vârsta clienților, aspect esențial pentru băncile din România. De unde pot lua un credit cei care au peste 70 de ani
Casa fraților Tate, atacată de un individ înarmat. Incidentul, transmis live
Grecia a introdus sancțiuni suplimentare

Din septembrie, Grecia aplică aceleași măsuri prin noul Cod Rutier. Amenzile pentru condus agresiv pornesc de la 150 de euro și pot duce la suspendarea permisului pentru 40 de zile.

„Amenzile sunt mult mai mari acum și se pedepsește recidiva. Dacă ești la a doua sau a treia încălcare ca și conducător auto, vei primi o amendă mai mare sau o pedeapsă mai mare”, a spus Dan Adrian Drăgan, Forum Grecia.

Șofer

Șofer. Sursă foto: Freepik

Ce riscă șoferii români în Grecia dacă folosesc avariile greșit

Noul Cod Rutier din Grecia prevede și sancțiunile pentru semnalizare. Nefolosirea semnalizării poate aduce o amendă de 10 euro și suspendarea permisului timp de 10 zile. Luminile de avarie pot fi utilizate doar în caz de defecțiune sau pericol pentru ceilalți șoferi. Folosite în alte situații, atrag o amendă de 30 de euro și suspendarea permisului pentru 10 zile.

 

