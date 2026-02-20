Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt

„Vom face din Bundeswehr – am spus-o adesea și o repet aici – cea mai puternică armată convențională din Europa, și asta cât mai repede posibil. O armată capabilă să reziste dacă va fi necesar”, a explicat cancelarul Germaniei Mertz, în fața audienței conferinței de securitate de la München. Și a detaliat: „Germania, de una singură, va investi câteva sute de miliarde de euro în anii următori”.

Mi-aduc aminte valul de emoție din 1970, declanșat de faptul că, aflat într-o vizită oficială în Polonia, cancelarul german de atunci, Willy Brandt, a îngenuncheat în zăpada din curtea lagărului de la Auschwitz, comemorând în acest fel cele 1,1 milioane de victime ale nazismului, din care 90% au fost evrei.

În acea îngenunchere nu era nimic teatral, nimic pedagogic, nimic demonstrativ. Era un gest care nu cerea aplauze și nu solicita iertare, un gest care nu încerca să închidă istoria, ci doar să o recunoască. Un om în genunchi în fața unei crime care nu poate fi compensată prin niciun limbaj politic, prin nicio formulă juridică, prin nicio reconstrucție economică.

Poate tocmai de aceea, câțiva ani mai târziu, în 1974, cu puțin timp înainte de demisia sa, același Brandt a rostit o frază care atunci s-a pierdut în marea de vorbe tipice politicii: ”Dacă în viitor se va înfăptui unificarea celor două Germanii, acest fapt va fi un lucru delicat pentru Europa. ”Delicat nu ca problemă tehnică, nu ca dificultate administrativă, ci ca problemă de memorie, de echilibru interior al continentului, de relație nevindecată cu propriile sale fantome.

Brandt părea să înțeleagă ceva ce astăzi este tot mai rar acceptat: că istoria nu este un capitol închis, ci o prezență activă, că trecutul nu dispare, ci se mută în straturi mai adânci ale conștiinței colective, de unde continuă să influențeze reflexele, fricile și limitele morale.

Acum, când se vorbește despre renașterea, gloria și onoarea armatei germane, despre reînarmarea Germaniei, despre economie de război, despre asumarea unui rol militar central în Europa, întrebarea nu este una strict strategică. Nu ține doar de bugete, alianțe sau echilibrul forțelor. Este o întrebare de ordin interior: ce se mișcă în sufletul celor care nu și-au pierdut memoria?

Pentru acești oameni, Germania nu este doar un stat performant, un motor economic sau un aliat indispensabil. Germania este și o amintire. Iar amintirile nu se supun decretelor politice. Ele nu dispar pentru că realitatea prezentului cere altceva. Ele rămân ca un sediment greu, care nu blochează neapărat mersul înainte, dar îi schimbă greutatea fiecărui pas.

Nu este vorba despre a suspecta Germania de intenții ascunse. Nu este vorba despre a proiecta automat trecutul asupra prezentului. Este vorba despre a recunoaște că anumite simboluri nu sunt neutre. O armată puternică germană nu este, pentru memoria europeană, același lucru cu o armată puternică a oricărui alt stat. Cuvintele „onoare”, „glorie”, „misiune” nu sunt simple substantive. Ele poartă în spate istorii de sânge, de exaltare și de prăbușire.

Ce poate fi, în acest context, în inima francezilor? Franța trăiește de zeci de ani într-un paradox: știe că fără parteneriatul cu Germania nu există construcție europeană solidă, dar știe și că relația cu Germania nu a fost niciodată una banală. Este o relație încărcată de războaie, ocupații, rivalități, umilințe reciproce și reconcilieri fragile.

Probabil că în inima francezilor coexistă două sentimente contradictorii: recunoștința pragmatică față de aliatul indispensabil și neliniștea tăcută față de revenirea simbolică a unei puteri care, în trecut, a scăpat de sub control. Această neliniște nu se strigă. Nu se transformă în discurs oficial. Ea se păstrează într-o zonă mută, aproape rușinată, pentru că Europa de astăzi se vrea rațională, matură, post-istorică.

Poate cea mai mare iluzie a Europei contemporane este credința că ea a devenit, cu adevărat, post-istorică. Că tragediile au fost „învățate”. Că lecțiile au fost „asimilate”. În realitate, istoria nu funcționează ca un manual, ci ca o tensiune care trebuie gestionată permanent. Când încetăm să o gestionăm, ea începe să se manifeste singură.

Îngenuncherea lui Brandt nu a fost doar despre trecut. A fost despre limitarea voluntară a puterii. Despre ideea că un stat mare trebuie să fie, înainte de toate, un stat conștient de sine. Germania de atunci a acceptat să fie puternică fără a fi triumfalistă. Să fie influentă fără a fi zgomotoasă. Să fie centrală fără a se proclama centrul lumii.

Întrebarea incomodă este dacă această cultură a reținerii mai există astăzi sau dacă este înlocuită, treptat, de o cultură a normalizării forței. Pentru că între forță și violență nu există o prăpastie metafizică, ci doar o diferență de context și de circumstanță.

Cei care nu și-au pierdut memoria nu se opun apărării, nu resping securitatea, nu neagă pericolele lumii actuale. Ei cer altceva: ca puterea să fie mereu însoțită de rușine. Nu rușine paralizantă, ci rușine fertilă, care ține în frâu orgoliul.

Adevărata moștenire a lui Willy Brandt nu este un gest istoric, ci o întrebare permanentă: câtă putere poate avea un stat fără să uite cine a fost? Iar Europa, dacă mai vrea să rămână ceva mai mult decât o piață și o alianță militară, ar trebui să-și pună această întrebare nu doar despre Germania, ci despre sine însăși.