Podul Crimeei, un obiectiv strategic major pentru armata rusă, este protejat din aer, de pe mare, dar și de pe uscat. Un expert militar susține că acesta nu poate fi distrus.

Protecție totală

Avioanele de luptă îl survolează zilnic, navele de război patrulează în zonă, iar pilonii podului au senzori speciali care se declanșează când percep orice mișcare suspectă și distrug amenințarea.

„Podul Crimeei este un obiectiv strategic, apărat în toate modurile posibile și imposibile. El este protejat din aer fiind survolat tot timpul de avioane de luptă. Pe uscat avem sistemele de apărare de coastă, rachetele antiaeriene S-300 și S-400. De pe apă, podul este apărat de navele noastre de război, precum și de șalupele de patrulare ale Serviciului Federal de Securitate.

Sub apă sunt scafandrii. Podul în sine este protejat de un pilon care are senzori speciali. Dacă cineva vine pe sub apă, sistemul reacționează și gata”, a explicat Viktor Baraneț, comentatorul militar al publicației Komsomolskaia pravda, colonelul în rezervă Viktor Baraneț.

Nu poate fi distrus

Expertul militar susține că Ucraina nu poate să arunce în aer Podul Crimeei, deși au existat planuri de distrugere a lui, puse la cale de Kiev.„Nu există în lume vreun obiectiv care să fie apărat în proporție de 100%. Pentagonul nu este apărat în proporție de 100%, Casa Albă nu este protejată în proporție de 100%. Dușmanul este viclean și perfid și tot timpul se gândește cum poate să-i păcălească pe apărătorii unui obiectiv sau altul. Noi ne străduim să ținem cont de acest lucru și protejăm Podul Crimeei cum putem.

Declarații despre un atac asupra lui vin tot timpul. Toți visează să zdrobească Podul Crimeei. Dar vreau să spun: ”Băieți, nu aveți decât să încercați!”. Ei mizează pe sistemele americane HIMARS. Dar ele încă nu ajung la nivelul de eficiență pe care și l-ar fi dorit. Ucraina nu are mijloace care să distrugă Podul Crimeei”, a mai spus Viktor Baraneț, potrivit vestidinrusia.ro.