Baza mercenarilor Wagner din Lugansk a fost distrusă de ucraineni. „Numărul morţilor este în curs de stabilire”

Forţele ucrainene au vizat un cartier general al grupării paramilitare de mercenari ruseşti Wagner din Popasna (estul Ucrainei), au anunţat şeful administraţiei militare regionale Lugansk, Serghii Gaidai, şi mai mulţi reporteri de război pro-ruşi.

Numărul victimelor nu a fost anunțat, dar s-a aflat că liderul grupării Wagner, Evgeni Prigojin a murit în atac. Cu toate astea, rușii nu au recunoscut acest lucru. Gaidai a scris pe Telegram că forţele ucrainene „au lovit un cartier general al inamicului al cărui loc a fost stabilit datorită unui jurnalist rus”. „De data aceasta, atacul de succes a distrus ieri sediul central al PMC Wagner din Popasna”, a spus el şi a adăugat că „numărul morţilor este în curs de stabilire”.

⚡️HIMARS hit a Wagner mercenaries base in Popasna on occupied territories.

Wagner group is a private „army” of Putin, responsible for atrocities all over the world, including 🇺🇦.

It seems that the location was found out from 📷 made by 🇷🇺 propagandist. pic.twitter.com/67SrVSfnyG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 14, 2022