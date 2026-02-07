Joc de război. Rusia ar putea ocupa un stat baltic cu doar 15.000 de soldați

Recent, o simulare de război a scos în evidență cât de fragil pregătite sunt țările occidentale în eventualitatea unei noi agresiuni din partea Rusiei. Exercițiile au arătat că aliații din NATO și partenerii lor ar putea întâmpina dificultăți semnificative în coordonarea rapidă a apărării și în mobilizarea resurselor militare necesare, potrivit The Sun.

Un joc de război alarmant, conceput pentru a simula un atac al Rusiei asupra țărilor NATO, a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a Vestului în cazul unei agresiuni reale. Exercițiul, organizat de foști oficiali germani și reprezentanți NATO, indică faptul că Vladimir Putin ar putea revendica victoria în doar câteva zile.

Potrivit oficialilor, Moscova ar putea fi pregătită să lanseze o asemenea operațiune chiar în cursul acestui an. Scenariul simulat se desfășura în octombrie 2026 și presupunea ca Rusia să folosească pretexte fabricate despre o „criză umanitară” în Kaliningrad pentru a ocupa orașul lituanian Marijampole, un nod rutier de importanță strategică în Europa de Est.

Bartłomiej Kot, analist polonez în domeniul securității, care a jucat rolul prim-ministrului Poloniei în exercițiu, a explicat pentru Wall Street Journal: „Rușii și-au atins majoritatea obiectivelor fără a deplasa prea multe dintre propriile unități”.

Potrivit lui Kot, NATO, confruntată cu narațiunea de escaladare prezentată de Moscova, tinde să prioritizeze strategii de „descaladare” în loc să răspundă agresiv, ceea ce ar putea limita capacitatea Alianței de a contracara rapid o invazie.

Exercițiul militar sugerează că Rusia ar putea ocupa un stat baltic cu doar 15.000 de soldați, profitând de ezitările NATO și de lipsa unei reacții clare din partea SUA.

Jocul militar a arătat că Statele Unite nu au invocat Articolul 5 al NATO, care obligă membrii alianței să apere orice stat atacat. În paralel, Germania a adoptat o atitudine prudentă, iar o brigadă desfășurată în Lituania nu a intervenit pentru a contracara ofensiva.

Conform analistului militar Franz-Stefan Gady, care a jucat rolul șefului statului major rus în scenariu, succesul s-a datorat exact anticipării acestor ezitări:

„Descurajarea depinde nu doar de capacități, ci și de ceea ce crede inamicul despre voința noastră, iar în jocul militar, „colegii mei ruși” și cu mine știam: Germania va ezita. Și asta a fost suficient pentru a câștiga”, a spus el.

Polonia s-a mobilizat, însă nu a reușit să trimită efective pentru a-și apăra teritoriul în fața amenințărilor tot mai clare din est.

Președintele rus Vladimir Putin pare hotărât să revitalizeze gloria Imperiului Rus, vizând în mod special state care au făcut parte din acesta, inclusiv țările baltice. În paralel, liderii europeni în domeniul securității trag un semnal de alarmă: Rusia a trecut la un model de economie de război, cu programe de reînarmare și recrutare care depășesc necesitățile conflictului său din Ucraina.

Acest context, există temeri privind un posibil atac rusesc asupra statelor NATO. În septembrie, drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez pe o „rută directă” către o bază NATO, forțând autoritățile de la Varșovia să le doboare și să invoce Articolul 4 al alianței, măsură considerată sub pragul de război.

Potrivit publicației germane Die Welt, ținta dronei era un amplasament polonez folosit pentru furnizarea de echipamente militare Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a caracterizat atacul dronelor drept un „test” rusesc pentru a evalua reacția aliaților NATO. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că incidentul a adus Polonia „în cea mai apropiată situație de conflict de la al Doilea Război Mondial”.

De asemenea, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a declarat că evaluările indică faptul că Rusia ar putea desfășura un număr mare de trupe în decurs de un an.

„Observăm deja creșterea stocurilor strategice și extinderea prezenței militare de-a lungul frontierelor NATO”, a adăugat el.

Analiza și scenariile pentru aceste riscuri au fost elaborate de Centrul German de Jocuri de Război al Universității Helmut-Schmidt, în colaborare cu Die Welt.