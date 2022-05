Roxana Ciuhulescu, declarație dureroasă despre fostul soț: „S-a recăsătorit între timp cu o japoneză, chiar de ziua mea”

Prezentatoarea TV Roxana Ciuhulescu divorța în 2017 de Mihai Ivănescu, după zece ani de căsnicie. La acel moment, au existat speculații cu privire la o posibilă aventură pe care ar fi avut-o afaceristul cu o tânără din Japonia, confirmate de Roxana Ciuhulescu abia acum.

Roxana Cihulescu, declarații despre mariajul său eșuat

„Noi n-am mai avut niciun fel de discuție până anul trecut, în august, când am reuşit s-o conving pe Ana (n.a. – fiica celor doi) să se vadă cu el, după trei ani de la divorţ. Din fericire, s-a reapropiat de el, au fost şi într-o primă vacanță, doar ei doi. Şi Mihai s-a recăsătorit între timp cu o japoneză, chiar de ziua mea, în 2018. Chiar m-am bucurat că și-a refăcut viața. Nu au copii, dar el mai are un băiat dintr-o căsătorie anterioară, care are 20 de ani”, a mărturisit Roxana Ciuhulescu.

Roxana Ciuhulescu spune că se bucură de faptul că, totuși, fostul său soț are o relație apropiată cu fiica lor, care îl vizitează adesea.

„Cred că este o evadare pentru ea, pentru că acolo este răsfăţată, i se fac toate poftele și e ca o fugă de-acasă. Acum e mare, are 14 ani”, a spus prezentatoarea TV.

Roxana Ciuhulescu s-a recăsătorit

Acum, Roxana Ciuhulescu este căsătorită cu Silviu Bulugioiu, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună și un băiețel.

Revenită de curând din emisiunea Survivor România 2022, Roxana a decis să se mute în propria ei locuință, împreună cu familia sa.

„În primul rând, ne-am săturat să stăm cu chirie și ne dorim căminul nostru. M-a distrat că, după ce m-am întors de la «Survivor», mulţi au scris că-mi iau casă cu banii de acolo. A fost o sumă frumușică, dar eu am stat acolo doar două săptămâni și jumătate”, a transmis Roxana Ciuhulescu, pentru Okmagazine.ro.

Roxana Ciuhulescu lucrează la stat

Fără să aibă vreo afiliere politică, doar o mare pasiune pentru toate sporturile posibile și imposibile, Roxana Ciuhulescu lucrează, începând vara lui 2020, la stat, unde este consilierul Ministrului Tineretului și Sportului. Acest job a venit ca o gură de aer, după ce pandemia de Covid-19 a prins-o în postura de șomeră.

„Să știi că nu am muncit toată perioada asta. Când a început pandemia toate proiectele mele au căzut. Am rămas șomeră cu alte cuvinte. Trei luni am fost fără muncă, nu am știut efectiv ce o să fac mai departe. Ulterior am ajuns la minister. Sunt aproape de 10 luni acolo și îmi este bine. În continuare nu fac doar job-ul de la minister, mai am și proiectele mele”, a povestit Ciuhulescu pentru EVZ.