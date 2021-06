Când auzim numele Roxanei Ciuhulescu ne ducem imediat cu gândul la sporturi de toate felurile. Consiler la Ministerul Tineretului și Sportului, Roxana face sport de la 4 ani se numără printre acei oameni care au încercat absolut tot ce se poate și la ce a avut acces. „Soțul meu zice că am făcut toate sporturile inventate și neinventate”, a povestit amuzată Roxana Ciuhulescu pentru EVZ. Cu toate că am tinde să crede că se menține în formă doar cu sport, Ciuhulescu ne-a făcut o dezvăluire care cu siguranță va dezamăgi multe femei. Acelea care așteptau să afle de la ea secretul unei siluete fără cusur.

„Eu am făcut sport chiar și în perioada de pandemie. Chiar dacă nu am putut să mai merg la sală, mi-am închiriat o bicicletă și am făcut clase online. Am făcut și zumba. Am dansat în curte cât să înnebunesc toți vecinii. Toți știau deja playlist-ul meu. Asta am făcut. Bineînțeles am avut grijă și ce mănânc totuși, deși mai scap și la dulciuri. Să nu credeți sau să mă analizați și să spuneți că sigur eu nu mănânc dulciuri niciodată pentru că nu este adevărat. Trebuie totuși să recunosc că mă ajută totuși și metabolismul”, ne-a mai povestit fosta prezentatoare TV.

A slăbit mai greu după cea de-a doua sarcină

Cu toate acestea, o dată cu înaintarea în vârstă, Roxana Ciuhulescu a început să resimtă efectele. Cel puțin la cea de-a doua sarcină, cu fiu ei Cezar, nu s-a mai putut baza foarte mult pe genă și metabolism. Dat fiind faptul că avea 39 de ani când l-a adus pe lume pe cel de-al doilea copil, Roxana a avut nevoie de aproape un an să revină la kilogramele de înainte de sarcină. Nu la fel s-a întâmplat și în urmă cu 13 ani, când cele 24 de kilograme luate în sarcina cu fiica ei, Ana, s-au evaporat rapid.

