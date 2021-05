„Noi avem o casă la munte și am găsit de curând cartea lui Dan Chișu, „Singur în doi”. Cartea aia am citit-o într-o noapte. Cu aia am adormit pe nas. A fost delicioasă cartea. Nu știu dacă se mai găsește, dar trebuie să fie în continuare pe piață. Cei care vor să o citească o să găsească pasajul unde o să o redescopere pe Mihaela Rădulescu”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru EVZ.