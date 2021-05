Fără să aibă vreo afiliere politică, doar o mare pasiune pentru toate sporturile posibile și imposibile, Roxana Ciuhulescu lucrează, începând vara lui 2020, la stat, unde este consilierul Ministrului Tineretului și Sportului.

Acest job a venit ca o gură de aer, după ce pandemia de Covid-19 a prins-o în postura de șomeră.

„Să știi că nu am muncit toată perioada asta. Când a început pandemia toate proiectele mele au căzut. Am rămas șomeră cu alte cuvinte. Trei luni am fost fără muncă, nu am știut efectiv ce o să fac mai departe. Ulterior am ajuns la minister. Sunt aproape de 10 luni acolo și îmi este bine. În continuare nu fac doar job-ul de la minister, mai am și proiectele mele”, a povestit Ciuhulescu pentru EVZ.

Deși lucrează de la 18 ani, primul ei job fiind la Gelsor, compania lui Sorin Ovidiu Vântu, abia la Ministerul Tineretului a dat peste un colectiv mare de oameni. În cele 10 luni de când este consilier pe partea de relațiile cu presa, Roxana lucrează după un program fix, asemeni tuturor bugetarilor.

„În fiecare dimineață sunt de la ora 8:00 în minister. Am un colectiv mult mai mare. Nu dau ordine nimănui pentru că nu sunt în măsură și dacă aș fi în măsură nu știu dacă aș da ordine pentru că nu este felul meu de a fi. Mai am până o să fiu ministru. Deocamdată mă ocup de comunicare, am funcția de consilier și îmi place ceea ce fac”, ne-a mai povestit fosta prezentatoare TV.

VIDEO: Răzvan Vălcăneanțu