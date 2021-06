La primul copil Roxana Ciuhulescu s-a ocupat mai mult singură de creșterea fiicei sale, fostul soț având un program extrem de aglomerat, la cel de-al doilea, Roxana se declară o femeie extrem de norocoasă.

„Soțul meu a avut grijă de cel mic încă din prima zi. Nu am avut niciun fel de stres. Deci a fost ceva ce nu am întâlnit până acum. Este extrem, extrem de atent cu copilul. Parcă a făcut școala de tați, de moașe, a fost foarte pregătit pentru meseria asta de tătic”, a povestit Ciuhulescu pentru EVZ. Ce-i drept, fosta prezentatoare TV nici nu mai este atât de panicată ca la primul copil, așa că i-a fost mai ușor să-l lase pe soțul ei să se ocupe de bebeluș. „Sentimentele prin care am trecut după ce am născut-o pe Ana, deci la primul copil, au fost total diferite față de al doilea. Să nu mă înțelegeți greșit că n-am devenit insensibilă, dar sunt mult mai relaxată acum. Am învățat deja cum se crește un copil și îmi e mai ușor acum. Eu cred că băieții sunt mai ușor de crescut decât fetele. Într-adevăr sunt mai năzdrăvani băieții, dar asta mă ajută să-mi mențin condiția fizică, mă fugărește peste tot, însă băieții sunt mai simplu de îmbrăcat, sunt mai zdraveni”.

Asta nu înseamnă că cel mic stă doar în grija tatălui, ci că Roxana are timp să se ocupe și de fiica ei, care este aproape adolescentă și are nevoie de toată atenția mamei sale, și să se bucure de câteva clipe doar pentru ea.

„Recunosc acum, luxul suprem pe care mi-l pot permite în ziua de azi este să mă duc la sport. Că mai am și un bonus și îmi permit să mă vopsesc sau să-mi fac unghiile, este deja lux. Dar ca să nu fiu ipocrită trebuie să recunosc că dacă după prima sarcină m-am întors la lucru după două luni și jumătate, cu Cezar am stat aproape nouă luni de zile. Nu mai puteam. Am toată admirația și respectul pentru mamele care stau doi ani acasă cu copiii și se dedică în exclusivitate copiilor, dar eu simțeam că nu mai pot. I-am zis soțului meu că decât să ajungem să divorțăm, mai bine găsim o soluție. Așa că l-am dat foarte repede la creșă, la un an și trei luni, pentru că nu mai aveam stare. Aveam nevoie de activitățile mele cu care eram obișnuită de atâția ani”, ne-a mai declarat Roxana Ciuhulescu.

Video: Răzvan Vălcăneanțu