Ronald Gavril a câștigat centura WBF World, după ce și-a făcut KO adversarul

Ronald Gavril a obținut centura WBF World după ce l-a învins pe adversarul său prin K.O. Boxerul, în vârstă de 38 de ani, se pregătește alături de echipa renumitului Floyd Mayweather.

Ronald Gavril a câștigat centura WBF World

Vineri seara, la gala desfășurată la București, Ronald Gavril l-a învins pe Juan Boada, Columbia, în debutul reprizei a cincea, obținând astfel centura WBF World la categoria Light Heavyweight prin K.O.

După prima rundă în care cei doi sportivi s-au analizat, Ronald Gavril a avut o abordare mai agresivă, iar runda a doua a fost una mult mai echilibrată, în care atât Gavril, cât și Boada au reușit să treacă de apărarea adversarului și să lovească decisiv.

În runda a treia, românul a avut o prestație superioară, reușind să controleze ringul și să-l lovească de mai multe ori pe adversar. Înainte de runda a patra, Boada a semnalat că vrea să renunțe, dar apoi s-a răzgândit. A continuat să lupte cu Gavril, însă a stat mai mult în apărare, fără a reuși să riposteze eficient.

Ronald Gavril a atacat imediat, lovindu-l puternic în corp și provocându-i un KO, iar sportivul originar din Bacău a câștigat centura WBF World.

Boxerul român: Sunt foarte bine pregătit

„Am decis că e cel mai bine acum să boxez acasă, la București, unde așteaptă toată lumea. Sunt foarte bine pregătit, am avut un cantonament foarte bun în Las Vegas și nu cred că va fi vreo problemă”, a declarat înainte de meci Ronald Gavril.

Ronald Gavril a mai spus că Floyd Mayweather a însemnat foarte mult pentru el. „Asta este esența boxului: să ai un promotor care să-ți ofere meciuri, iar eu am avut privilegiul de a-l avea pe cel mai bun. Am beneficiat și de puțin noroc, dar am muncit din greu.

Atunci când am fost contactat, am fost pregătit și am demonstrat că pot concura la cel mai înalt nivel. Aceasta a avut un impact semnificativ asupra mea, dar totul se datorează efortului meu. Mulți oameni care nu înțeleg fenomenul vorbesc despre noroc, dar nu este vorba despre asta. Nu este un număr câștigător la ruletă în Las Vegas. Am dovedit cine sunt cu adevărat.”

Ronald Gavril: Este vorba despre ceea ce îți dorești

Ronald Gavril a mai mărturisit că asta a fost alegerea sa dorind foarte mult dă fie cel mai bun: „Să petrec timp în cluburi și să socializez cu persoane nepotrivite nu mă ajută deloc. Cum crezi că aș fi putut să mă prezint în sală după o noapte petrecută în club?

La sala lui Floyd vin toți managerii și cei mai buni sportivi din lume, care doresc să colaboreze cu el, iar eu intram în ring alături de ei. Fără pregătire, nu aveam nicio șansă. Așa că m-am concentrat pe ceea ce contează. „Este vorba despre ceea ce îți dorești”, a declarat Ronald Gavril pentru Prosport.ro.