Sport Ronald Gavril a devenit campion mondial WBF la categoria semigrea







Boxerul român Ronald Gavril (38 de ani) a câştigat titlul mondial WBF al categoria semigrea, vineri seara, la Circul Globus din Bucureşti. Pugilistul „tricolor” l-a învins prin KO în repriza a cincea pe columbianul Juan „Meteoro” Boada, în gala profesionistă ce a fost denumită ''The Return of the Thrill Gavril 2''.

Gavril a devenit, astfel, al şaselea român care câştigă un titlu mondial la box, după Mihai Leu (WBO la welter), Leonard Doroftei (WBA uşoară), Lucian Bute (IBF la supermijlocie), Adrian Diaconu (WBC la semigrea) şi Flavius Biea (IBA la categoria mijlocie).

Primele trei reprize au fost unele de tatonare, după care Gavril, fost challenger mondial la categoria supermijlocie WBC, a preluat controlul şi şi-a dominat adversarul cu lovituri clare, obţinând victoria înainte de limită în acest meci programat pe durata a 12 reprize. Boada are acum 18 victorii (10 KO) şi 9 înfrângeri (7 KO).

Gală de top în România

Ronald „The Thrill” Gavril a ajuns la 26 de victorii (21 KO) şi 3 înfrângeri, după cum notează Agerpres.

„Am decis că e cel mai bine acum să boxez acasă, la București, unde așteaptă toată lumea. Sunt foarte bine pregătit, am avut un cantonament foarte bun în Las Vegas și nu cred că va fi vreo problemă”, spunea boxerul român înaintea galei de vineri seară. Eveniment pe care el l-a organizat, alături de partenera sa, Anamaria Prodan.

„O să fie, probabil, cel mai tare eveniment din Balcani văzut vreodată în istorie”, mai anunța Gavril.

„E un vis și o țintă personală. Eu spun că putem face, cum a zis și Ronald, să nu trebuiască să meargă lumea în America, în UK, în Dubai. Să facem aici o platformă, să ridicăm sportul ăsta. Se poate pleca de aici”, preciza și Andrei Florian, unul dintre boxerii români în vogă, în acest moment.