Mihai Leu a ajuns la spital cu complicații după operație. Cazul Florin Piersic se repetă

Mihai Leu, fostul campion la box și raliu a fost internat la spitalul județean din Hunedoara. Ulterior el a fost transferat la București în contextul agravării situației sale medicale.

Fostul campion se confruntă cu probleme de sănătate după apariția unor complicații pe fondul unei operații chirurgicale. El a suferit o intervenție în urmă cu mai multe săptămâni la Spitalul Militar.

În 2014, fostul campion a fost diagnosticat cu cancer la colon. Sportivul a petrecut două luni în spital şi a fost operat de două ori. Mihai Leu în vârstă de 55 de ani este campion la raliuri şi deţine trei titluri naţionale la Viteză în Coastă.

Vineri seara, medicii de pe secţia de ATI a spitalului din Hunedoara au decis transferul campionului la Bucureşti. În Capitală a fost preluat de medicul Irinel Popescu și internat la Spitalul Clinic Fundeni.

Medicul a precizat că boala de care suferă campionul Mihai Leu, cancer la colon, „este sub control, sub tratament”. El a fost adus la București deoarece „făcuse febră și avea leucocite crescute”. Medicii au bănuit că este vorba despre o infecție și au considerat că aceasta este cea mai bună soluție.

Potrivit spuselor profesorului Irinel Popescu, fostul sportiv a fost operat luna trecută, însă nu i-a fost identificată altă problemă. El a subliniat că nu există complicații majore, iar situația este sub control. Mihai Leu „este bine ca stare generală”.

Campionul a confirmat că starea sa de sănătate este bună, dar că așteaptă rezultatele unor analize și investigații. El a precizat că în funcție de acestea, după consultul medicului, se va stabili când va fi externat.

„Se pare că e totul în regulă. Acum să vedem. Sper să mă refac repede. (...) Nu mai merg la Raliu acum, merg la viteză în Coastă și la Super Rally. Mă simt foarte bine, a apărut așa doar o mică problemă. Ieri am făcut puțină febră și d-asta am venit urgent la domnul profesor Irinel Popescu, la București. Mă simt foarte bine, e totul ok”, a declarat Mihai Leu, conform Cancan.ro.

Mihai Leu a precizat că are încredere în medicul Irinel Popescu, cel care l-a operat și în 2014, de cancer la colon. El a precizat că așteaptă să se refacă pentru a participa la următoarea cursă de raliu. Aceasta este programată pe Transalpina, între 25 și 26 mai.

„Sunt pe mâini bune, ale domnului profesor Irinel Popescu, cu care am o relație specială de când am fost operat de dânsul, în 2014. Am încredere totală în domnul profesor. Abia aștept să mă refac complet, pentru a participa la următoarea cursă, pe Transalpina, din 25- 26 mai”, a mai spus sportivul.