Amenințări cu moartea pentru o cunoscută prezentatoare, după comentariile despre un subiect arzător

Marea Britanie. O cunoscută prezentatoare TV a dezvăluit că a primit „multe amenințări cu moartea” online după ce a comentat un articol referitor la eligibilitatea pugilistelor olimpice Imane Khelif și Lin Yu-ting.

Ambele sportive au câștigat medalii de aur în categoriile lor de greutate la Jocurile Olimpice de la Paris, într-un climat de dezbatere publică aprinsă asupra dreptului lor de a participa în competiția feminină.

Imane Khelif din Algeria și Lin Yu-ting din Taipei-ul Chinezesc au fost excluse de la Campionatele Mondiale de anul trecut, după ce, conform raportelor, nu au trecut testele de eligibilitate de gen.

Totuși, amândouă au câștigat medaliile de aur la Paris, după ce Comitetul Internațional Olimpic le-a permis să participe.

Joi, Laura Woods a comentat „articol grozav” în răspuns la un post al lui Oliver Brown de la Telegraph, care abordase această temă.

„De când am răspuns la acest articol, am primit numeroase amenințări cu moartea la adresa mea și a copilului meu nenăscut,” a scris Woods pe X.

Since I replied to this article I’ve had numerous death threats to myself and my unborn child. Questions on my own gender (I’m pregnant so guess that clears that one up 😂) calls for my employers to sack me, threats to my home. I’ve been called a racist, a bigot and a sexist as… https://t.co/Rsh9MLPd30

— Laura Woods (@laura_woodsy) August 15, 2024