Românul dorit de Mircea Lucescu la națională, surprins cu steagul Ungariei în mână

Fotbalistul român Marius Corbu, în vârstă de 23 de ani, a generat discuții în mediul online după ce a apărut într-o fotografie în care ține în mână steagul Ungariei. Imaginea a fost realizată în cadrul unei ședințe foto organizate de clubul său, Ferencvárosi TC, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni.

Momentul vine într-o perioadă sensibilă pentru mijlocașul ofensiv, care se află pe lista preliminară a stranierilor selectați de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul pe care România îl va disputa împotriva Turciei.

Tricou special și steagul Ungariei la ședința foto organizată de Ferencvaros

Fotografia care a stârnit reacții a fost realizată în cadrul unei campanii a clubului maghiar dedicată zilei de 15 martie, când Ungaria marchează începutul Revoluției din 1848.

Cu această ocazie, Ferencvaros a lansat o colecție specială de tricouri albe, pe care apare steagul Ungariei atât în centrul pieptului, cât și în zona inimii.

Jucătorii echipei au participat la o ședință foto pentru prezentarea echipamentului, iar Marius Corbu a fost unul dintre fotbaliștii care au purtat tricoul aniversar și au ținut în mână steagul Ungariei.

Apariția sa a generat numeroase comentarii în mediul online. O parte dintre internauți consideră că nu este nimic neobișnuit în faptul că un jucător promovează echipamentul clubului la care evoluează. Alții au apreciat însă că gestul ar putea fi interpretat greșit, având în vedere statutul său de internațional român.

Marius Corbu a fost dorit în trecut de naționala Ungariei

Subiectul a readus în discuție declarațiile făcute de Marius Corbu în anul 2022, când fotbalistul a dezvăluit că reprezentanții naționalei Ungariei au încercat să îl convingă să evolueze pentru echipa lor.

„M-au căutat de la naţională, nu Marco Rossi personal, ci staff-ul naţionalei Ungariei. Ei au spus că vor să lucreze cu mine şi că vor încearca totul pentru a face posibil acest lucru.

Din păcate, nu s-a putut. Este o situaţie foarte dificilă, dar sunt şi fericit pentru că înseamnă că fac ceva bine. Sunt foarte tânăr, în fotbal totul se poate schimba de la o zi la alta. Dacă nu profit de șansa pe care o am (n.r. - convocarea la naționala U21), s-ar putea să regret”, declara atunci Marius Corbu.

În cele din urmă, mijlocașul ofensiv a ales să reprezinte România la nivel internațional.

Corbu este una dintre surprizele lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

În prezent, Marius Corbu se află pe lista preliminară a stranierilor pe care selecționerul Mircea Lucescu îi analizează pentru barajul contra Turciei, meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Transferat în această iarnă la Ferencvaros de la APOEL FC, Corbu este considerat unul dintre jucătorii tineri care ar putea aduce un plus de creativitate în linia ofensivă.

În prima parte a sezonului, în campionatul Ciprului, mijlocașul român a avut un bilanț solid: 18 apariții, 4 goluri și 6 pase decisive.

După transferul în Ungaria, Corbu a evoluat în patru partide din prima ligă maghiară, însă nu a reușit încă să înscrie.

Selecționerul Mircea Lucescu analizează în această perioadă forma jucătorilor români din străinătate, înainte de a anunța lotul final pentru confruntarea cu Turcia.

