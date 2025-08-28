România și „pierderea bărbăției”. O dezbatere despre identitate și suveranism

În cadrul podcastului „HAI România!”, jurnalistul Dan Andronic a discutat alături de Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră despre marile repoziționări geopolitice.

Dincolo de dosarele internaționale, conversația a ajuns și la o temă sensibilă: identitatea României și modul în care societatea românească se raportează la valorile de bază. Bogdan Comaroni a lansat o provocare directă: „Ne-am pierdut bărbăția?”.

În argumentația sa, Comaroni a legat „bărbăția pierdută” de dispariția armatei obligatorii. Generații întregi treceau prin acest filtru, care, dincolo de disciplina militară, întărea sentimentul de apartenență la o comunitate și la o țară. Fără acest tip de exercițiu colectiv, spune jurnalistul, s-a erodat și conștiința patriotică, iar sondajele arată că doar un procent redus dintre români ar mai fi dispuși să își apere țara în caz de conflict.

„Eu cred, nu neapărat că ne am pierdut bărbăția, ci pur și simplu ne am pierdut sentimentul apartenenței la un popor și la o țară ” susține acesta

Octavian Hoandră a dus discuția mai departe, susținând că patriotismul autentic a fost înlocuit cu un „suveranism de fațadă”, care nu are în spate politici sau instituții solide. Dacă înainte apartenența la o națiune era un dat, astăzi identitatea se negociază pe bază de sloganuri, de multe ori golite de conținut. „Nu poți să spui că ești suveranist și să nu ai niciun proiect real pentru țara ta”, a punctat Hoandră.

Discuția a atins și alte cauze ale acestei fragilizări identitare: influența culturii de consum, expunerea masivă la modele occidentale și o pauperizare intelectuală care a scos din atenția publicului istoria și cultura națională. „Suntem un popor care își îngroapă propria memorie și care ajunge să caute doar lucruri facile”, a spus Andronic, subliniind că lipsa de educație și de repere culturale adâncește criza.

Afirmația lansată în podcast a scos la iveală o neliniște profundă: nu doar poziția geopolitică a României este nesigură, ci și forța morală și identitară a societății. Iar fără repere clare, „adaptarea” la lumea de mâine riscă să fie nu o alegere strategică, ci o capitulare lentă în fața circumstanțelor.

Dacă România și-a pierdut cu adevărat „bărbăția” sau doar trece printr-o perioadă de confuzie identitară rămâne de văzut. Cert este că, în lipsa unor politici coerente și a unei elite capabile să inspire încredere, temele legate de patriotism, suveranism și apartenență devin teren fertil pentru retorică, dar mai sărace în soluții concrete.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmarită aici