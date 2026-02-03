Arina Moș, numele care apare constant în cariera lui Bolojan. Dan Andronic: Odată cu ascensiunea domnului, a avansat și doamna

În ediția de astăzi a podcastului „Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, discuția despre ultimele frământări din Partidul Național Liberal a scos la suprafață mai mult decât o simplă bătălie internă. Jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea au vorbit deschis despre o relație politică veche, discretă, dar extrem de solidă, care a stat în spatele unei victorii obținute la limită de Ilie Bolojan.

Dan Andronic a explicat că succesul lui Ilie Bolojan nu a fost legat nici de poziția de premier, nici de un vot simbolic de încredere. Miza a fost alta.

„Ilie Bolojan a obținut o victorie importantă într-o confruntare cu aripa din ce în ce mai contestatară din PNL”, a spus Andronic, precizând imediat că nu este vorba despre „faptul că încă mai este premier”, ci despre o nominalizare extrem de sensibilă.

„Ce a obținut este nominalizarea pentru a doua oară a unei doamne extrem de importante pentru el, pentru că au o relație strânsă din punct de vedere politic, bineînțeles, din 2008 încoace”, a continuat jurnalistul.

Potrivit lui Dan Andronic, Arina Moș este un personaj aproape necunoscut publicului larg, dar esențial în traseul politic al lui Ilie Bolojan.

„Sincer, nici eu n-auzisem de ea până ieri și până să stau de vorbă cu niște cetățeni din politică”, a mărturisit jurnalistul, subliniind că abia discuțiile din culise i-au clarificat importanța acestei mișcări.

Parcursul descris este unul liniar și constant: consilier în Primăria Oradea încă din perioada în care Bolojan era primar, apoi avansare „ușor-ușor în aparatul primăriei”, urmată de funcția de viceprimar. După plecarea lui Bolojan la Consiliul Județean, ascensiunea a continuat.

„Odată cu propulsarea și cu avansarea domnului Ilie Bolojan, a avansat și doamna, într-o zonă bineînțeles mai aproape de centrul puterii”, a punctat Dan Andronic.

Etapa următoare a fost Parlamentul. Arina Moș a ajuns mai întâi senator pentru jumătate de mandat, iar ulterior deputat cu mandat plin.

„Acum are un mandat plin de deputată și este secretară a Biroului Permanent. Deci pentru ea s-a bătut Ilie Bolojan destul de puternic, mai ales că scorul a fost strâns. A fost un scor strâns, 27–24.”, a spus Dan Andronic, subliniind că această poziție explică presiunea uriașă pusă de Ilie Bolojan în interiorul PNL.

În analiza lor, jurnaliștii nu au vorbit despre un episod izolat, ci despre un tipar cunoscut în politica românească: promovarea oamenilor de încredere, construiți în timp, din administrația locală până la vârful puterii. Dan Andronic a sugerat că tocmai această relație veche explică determinarea lui Ilie Bolojan de a forța un vot dificil, într-un partid tot mai fragmentat. Nu a fost un pariu de imagine, ci unul de control și continuitate.

Mirel Curea a completat ideea, mutând discuția dinspre persoană spre mecanism. Fără a insista pe cazuri punctuale, jurnalistul a vorbit despre obiceiurile recurente ale clasei politice.

„Eu vorbeam de obiceiurile politicienilor. Amanta lui cutare, cum poate să fie în trei consilii de administrație să-și cate mii de euro pe lună?”, a spus Curea, subliniind că astfel de relații sunt construite tocmai pentru a rezista presiunilor și contestărilor interne.

În acest context, votul strâns din PNL nu apare ca un accident, ci ca o confirmare a faptului că rețelele vechi, sudate în timp, cântăresc mai mult decât retorica reformistă sau conflictele de moment.