România, loc important pe harta metalelor rare. Județul Brașov, transformat într-o perlă tehnologică a Europei

Metale rare. Sursa foto: Freepik
Județul Brașov ar putea găzdui, în perioada următoare, un proiect industrial strategic dedicat prelucrării metalelor rare provenite din Groenlanda. Potrivit ziarului Világgazdaság, citat de presa regională, un acord româno-american prevede construirea unei fabrici de procesare a acestor resurse, destinată piețelor europene și americane.

Acord româno-american pentru o fabrică de metale rare în județul Brașov

Conform informațiilor apărute în presa ungară, România și compania americană Critical Metals au semnat un parteneriat strategic pentru realizarea investiției.

Noua unitate industrială ar urma să fie construită la Feldioara, în județul Brașov, unde funcționează deja o facilitate de prelucrare a uraniului la care participă aceeași companie.

Feldioara

Sursa foto: Wikipedia

Confirmare oficială și cooperare internațională

Președintele Nicușor Dan a confirmat existența acordului într-o intervenție radiofonică, menționând că România este implicată în negocieri internaționale alături de Statele Unite și Uniunea Europeană.

Scopul discuțiilor este crearea unui mecanism comun pentru gestionarea materialelor critice, considerate esențiale pentru industriile tehnologice și energetice.

Materia primă destinată procesării ar urma să provină din zăcământul Tanbreez din Groenlanda. Potrivit sursei citate, fabrica ar acoperi întregul lanț industrial, de la extracția minereului până la prelucrarea și utilizarea finală în industrie.

Proiect important pentru România, conturat la Brașov. Producție destinată Europei și Statelor Unite

Produsele rezultate ar urma să fie livrate atât pe piața europeană, cât și pe cea americană, consolidând cooperarea economică transatlantică în domeniul materiilor prime strategice.

Reprezentanții companiei implicate au subliniat că proiectul ar contribui la reducerea dependenței Occidentului de China, care domină în prezent o mare parte din producția și procesarea globală a metalelor rare.

Miza geopolitică a investiției

Anunțul apare într-un context geopolitic sensibil, marcat de interesul crescut al Statelor Unite pentru resursele din Groenlanda. Administrația condusă de Donald Trump a exprimat în repetate rânduri dorința ca insula să intre sub control american, subliniind importanța strategică a resurselor naturale din regiune.

Potrivit informațiilor publicate de Origo și preluate de Világgazdaság, autoritățile române ar urma să stabilească până la jumătatea lunii aprilie două elemente esențiale ale proiectului: condițiile de finanțare pentru construcția fabricii și lista exactă a metalelor rare ce vor fi procesate. Modelul de finanțare și operare se află deja în fază de dezvoltare, conform acelorași surse.

3
1
