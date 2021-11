România își ia gândul de la Campionatul Mondial din Qatar, după remiza cu Islanda. Selecționerul a avut un discurs furibund

Naționala de fotbal a României a remizat, joi seara, în Ghencea, în partida cu Islanda (scor 0-0) din preliminariile Campionatului Mondial din Qatar. Fotbaliștii „tricolorii” aveau neapărată nevoie de un succes pentru a rămâne pe locul al 2-lea al Grupei J. Jocul a fost dezamăgitor și cea mai mare ocazie i-a aparținut lui Ianis Hagi, care putea înscrie în minutul 85, atunci când a șutat de la 22 de metri, în bara din dreapta portarului islandez.

România, șanse minime de calificare la Campionatul Mondial

În celelalte confruntări ale grupei, Macedonia de Nord s-a impus în Armenia, scor 5-0, iar Germania a zdrobit-o pe Liechtenstein pe teren propriu, scor 9-0. În ultima etapă, duminică, de la ora 19.00, România va juca în Liechtenstein. Germania se va deplasa în Armenia, iar Macedonia de Nord va întâlni Islanda, la Skopje. Pentru a mai spera că ajung la play-off-ul pentru calificarea la Mondial, elevii lui Mirel Rădoi trebuie să câștige. Și să spere că Macedonia nu va învinge Islanda.

Clasamentul arată astfel: 1. Germania, 24 de puncte, urmată de Macedonia de Nord, 15 puncte, România, 14 puncte, Armenia, 12 puncte, Islanda, 9 puncte, Liechtenstein, 1 punct.

Selecționerul Mirel Rădoi a avut un discurs foarte dur la finalul jocului de joi. „Dacă vorbim de un baraj, consider că naţionala României ar putea să fie acolo. Dar dacă vorbim de participarea la o Cupă Mondială, nu aruncaţi cu pietre în mine, dar România nu ştiu dacă este pregătită. Iar asta am spus şi conducerii federaţiei.

Fotbalul românesc nu merită să ajungă la un turneu final

Nu cred că în momentul de faţă fotbalul românesc este pregătit pentru prezență la o Cupa Mondială. Eu am spus după plecarea lui Cosmin Contra de la naţională că obiectivul realist este calificarea la Campionatul European din 2024. Ne uităm şi la campionatul intern şi vedem că avem o singură echipă în Conference League. Din punctul ăsta de vedere nu ştiu dacă fotbalul românesc merită să fie la o Cupă Mondială. Nu dau în campionatul intern, nu caut scuze, spun doar ce se întâmplă.

Pentru că îmi doream şi îmi doresc să ajungem la baraj şi pentru a putea trage în sus echipele de club, pentru ca ele să aibă performanţe cât mai mari în cupele europene. Adică echipa naţională să ajute cluburile pentru că în trecut cluburile avea performanţă şi oarecum trăgeau echipa naţională în sus. Acum ne-am gândit că ar putea fi invers”, a spus Rădoi.

„Per total, în această seară nu am arătat ca o echipă care merită să ajungă la barajul de calificare. Din punct de vedere al şanselor de a merge la baraj îmi e greu să cred că Islanda poate reuşi un rezultat de egalitate în Macedonia de Nord. Pentru că şi în această seară Islanda a avut şase jucători tineri, iar apoi a introdus alţi doi jucători tineri. Aşa că eu cred că Macedonia de Nord nu poate întâmpina vreo problemă din partea Islandei.

„Vina este a mea, e clar, nu pot să dau vina pe jucători”

M-aş bucura, mi-aş dori, mă rog pentru asta, dar nu am prea mari speranţe pentru că vorbim de o echipă foarte bună a Macedoniei şi de o echipă foarte tânără a Islandei, pe care din păcate noi în această seară nu am reuşit să o învingem. Jucătorilor nu am ce să le reproşez pentru că şi-au dorit. Foarte multe lucruri de reproşat le am la adresa mea. Îmi reproşez şi primul 11 şi anumite momente când poate trebuia să reacţionez altfel de pe margine.

Vina este a mea, e clar, nu pot să dau vina pe jucători. Pentru că ar fi uşor spun că jucătorii sunt de vină şi am plecat. Dar deciziile majore eu le-am luat, eu am făcut echipa, eu am făcut selecţia, deci nu pot să spun că jucătorii sunt de vină”, a mai afirmat seșecționerul.