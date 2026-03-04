România își asigură consumul de gaze naturale fără probleme. Șeful Transgaz: Chiar dacă nu se încălzea, făceam față

România nu întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale, chiar și în contextul tensiunilor și blocajelor din Orientul Mijlociu, a declarat Ion Sterian, directorul general al Transgaz. El a adăugat că, odată cu încălzirea vremii, consumul s-a redus sub 40 de milioane de metri cubi pe zi și este acoperit integral din producția internă și din depozite.

Șeful Transgaz a declarat că, indiferent de starea vremii, România ar fi avut resurse suficiente pentru a face față sezonului rece. El a detaliat că, în zilele cu ger, extracțiile erau de 25-30 de milioane de metri cubi pe zi.

„Chiar dacă nu se încălzea, făceam față. Dacă extracțiile erau de 25-30 de milioane de metri cubi pe zi în zilele cu ger, acum, pentru mâine, extrasul din înmagazinare este de 17,5 milioane de metri cubi”, a arătat acesta. Ce rezerve are țara

Sterian a menționat că mai există aproximativ un miliard de metri cubi de gaze înmagazinate, reprezentând circa 33% din capacitatea totală a depozitelor țării.

„Mai avem mai puțin de o lună până la 1 aprilie, și altele vor fi cantitățile extrase spre sfârșitul lunii, când ne apropiem de a doua lună de primăvară. Și am avut o iarnă normală din punctul de vedere al temperaturilor, similară cu cele de acum cinci, șase, șapte ani”, a explicat acesta.

România rămâne cel mai important producător de gaze din Uniunea Europeană, cu o pondere de aproximativ 35%. Producția internă va fi și mai mare odată ce proiectul Neptun Deep din Marea Neagră va atinge capacitatea maximă. Investiția, în valoare de 4 miliarde de euro, aparține în mod egal OMV Petrom, operator al concesiunii, și Romgaz, și este estimată să înceapă producția în 2027.

Sterian a subliniat că tranzitul gazelor prin Coridorul Vertical se desfășoară normal, fără a fi influențat de tensiunile din Orientul Mijlociu.

„Tranzitul gazelor nu este în niciun caz influențat de tensiunile din Orientul Mijlociu și restricțiile din Strâmtoarea Ormuz”, a spus acesta, menționând că actualul conflict din Iran a afectat doar nivelul cotațiilor.

Pe bursele din regiune, creșterile cotațiilor în perioada 27 februarie – 2 martie 2026 au fost semnificative: ENEX Grecia +18%, Balkan Gas Bulgaria +30%, CEEGEX Ungaria +33,3%, CEGH Austria +31,2%, BRM România +37,3%. Pentru 3 martie, creșterile față de 27 februarie au fost CEGH Austria +57,5% și BRM România +51,7%.

Potrivit reprezentantului Transgaz, Ion Sterian, Coridorul Vertical și Coridorul Transbalcanic, parte a acestuia, reprezintă piloni esențiali ai securității energetice. El a subliniat că aceste proiecte contribuie la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, reduc total dependența de gazele rusești și consolidează reziliența energetică a Republicii Moldova și Ucrainei, precum și a întregii Europe Centrale și de Est și a zonei Balcanilor.

În prezent, capacitatea Coridorului Vertical este de 5,03 miliarde metri cubi pe an. Implementarea sa asigură, într-o primă etapă, o capacitate de transport totală de 9,41 miliarde metri cubi pe an, urmând ca etapa a doua să ducă această capacitate la 27 miliarde metri cubi pe an.