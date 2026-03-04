Social

România își asigură consumul de gaze naturale fără probleme. Șeful Transgaz: Chiar dacă nu se încălzea, făceam față

România își asigură consumul de gaze naturale fără probleme. Șeful Transgaz: Chiar dacă nu se încălzea, făceam față
Din cuprinsul articolului

România nu întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale, chiar și în contextul tensiunilor și blocajelor din Orientul Mijlociu, a declarat Ion Sterian, directorul general al Transgaz. El a adăugat că, odată cu încălzirea vremii, consumul s-a redus sub 40 de milioane de metri cubi pe zi și este acoperit integral din producția internă și din depozite.

România nu se confruntă cu probleme legate de consumul de gaze naturale

Șeful Transgaz a declarat că, indiferent de starea vremii, România ar fi avut resurse suficiente pentru a face față sezonului rece. El a detaliat că, în zilele cu ger, extracțiile erau de 25-30 de milioane de metri cubi pe zi.

„Chiar dacă nu se încălzea, făceam față. Dacă extracțiile erau de 25-30 de milioane de metri cubi pe zi în zilele cu ger, acum, pentru mâine, extrasul din înmagazinare este de 17,5 milioane de metri cubi”, a arătat acesta. Ce rezerve are țara

Sterian a menționat că mai există aproximativ un miliard de metri cubi de gaze înmagazinate, reprezentând circa 33% din capacitatea totală a depozitelor țării.

„Mai avem mai puțin de o lună până la 1 aprilie, și altele vor fi cantitățile extrase spre sfârșitul lunii, când ne apropiem de a doua lună de primăvară. Și am avut o iarnă normală din punctul de vedere al temperaturilor, similară cu cele de acum cinci, șase, șapte ani”, a explicat acesta.

transgaz

Sursa foto: gov.ro

România, pe lista celor mai importanți producători

România rămâne cel mai important producător de gaze din Uniunea Europeană, cu o pondere de aproximativ 35%. Producția internă va fi și mai mare odată ce proiectul Neptun Deep din Marea Neagră va atinge capacitatea maximă. Investiția, în valoare de 4 miliarde de euro, aparține în mod egal OMV Petrom, operator al concesiunii, și Romgaz, și este estimată să înceapă producția în 2027.

Sterian a subliniat că tranzitul gazelor prin Coridorul Vertical se desfășoară normal, fără a fi influențat de tensiunile din Orientul Mijlociu.

„Tranzitul gazelor nu este în niciun caz influențat de tensiunile din Orientul Mijlociu și restricțiile din Strâmtoarea Ormuz”, a spus acesta, menționând că actualul conflict din Iran a afectat doar nivelul cotațiilor.

Pe bursele din regiune, creșterile cotațiilor în perioada 27 februarie – 2 martie 2026 au fost semnificative: ENEX Grecia +18%, Balkan Gas Bulgaria +30%, CEEGEX Ungaria +33,3%, CEGH Austria +31,2%, BRM România +37,3%. Pentru 3 martie, creșterile față de 27 februarie au fost CEGH Austria +57,5% și BRM România +51,7%.

Coridorul Vertical, pilon esențial pentru securitatea energetică

Potrivit reprezentantului Transgaz, Ion Sterian, Coridorul Vertical și Coridorul Transbalcanic, parte a acestuia, reprezintă piloni esențiali ai securității energetice. El a subliniat că aceste proiecte contribuie la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, reduc total dependența de gazele rusești și consolidează reziliența energetică a Republicii Moldova și Ucrainei, precum și a întregii Europe Centrale și de Est și a zonei Balcanilor.

În prezent, capacitatea Coridorului Vertical este de 5,03 miliarde metri cubi pe an. Implementarea sa asigură, într-o primă etapă, o capacitate de transport totală de 9,41 miliarde metri cubi pe an, urmând ca etapa a doua să ducă această capacitate la 27 miliarde metri cubi pe an.

