România adoptă legea privind sancțiunile internaționale. Actul evită declanșarea procedurii de infringement

O nouă etapă legislativă importantă a fost bifată miercuri, odată cu adoptarea proiectului de lege privind sancțiunile internaționale, anunțată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Documentul, care transpune în legislația națională o directivă europeană, urmează să ajungă la președintele României pentru promulgare și are rolul de a împiedica deschiderea procedurii de infringement împotriva țării noastre.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, noul proiect prevede că încălcarea sau evitarea sancțiunilor internaționale – inclusiv a celor aplicate Rusiei – va fi încadrată ca infracțiune gravă și va intra în aria de competență a DIICOT.

Ministerul subliniază că aceste modificări erau necesare pentru conformarea la normele Uniunii Europene și pentru evitarea sancționării României pentru depășirea termenului-limită de implementare, stabilit pentru luna mai 2025.

„Ministerul Afacerilor Externe anunţă adoptarea, în Camera Deputaţilor, a proiectului de lege al Guvernului României, coiniţiat de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei, care modifică Ordonanţa de Urgenţă nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale. Actul normativ fusese anterior adoptat în Senat, pe 10 noiembrie 2025, şi după adoptarea în camera decizională urmează să meargă în promulgare la Preşedintele României”, se arată în comunicatul de presă transmis de MAE.

Ministerul precizează că, în urma negocierilor purtate la nivel european, actul normativ adoptat transpune directiva relevantă în dreptul intern și, implicit, protejează România de procedura de infringement care ar fi fost declanșată odată cu depășirea termenului de transpunere.

Conform MAE, legea definește clar cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice implicate în sprijinirea entităților sancționate și reglementează cooperarea dintre autoritățile responsabile de implementarea sancțiunilor internaționale. Totodată, se precizează că încălcarea sau eludarea acestor sancțiuni, inclusiv cele aplicate Federației Ruse, intră în categoria infracțiunilor grave aflate în aria de competență a DIICOT.

„Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate covârşitoare – 277 de voturi «pentru», din 289 – subliniind încă o dată angajamentului României faţă de securitatea internaţională, statul de drept şi alinierea la standardele europene şi internaţionale. Votul covârşitor în favoare actului normativ este un semnal puternic că Parlamentul României şi Guvernul României colaborează eficient în deciziile esenţiale în relaţie cu partenerii noştri internaţionali şi cu propriile obiective de securitate şi politică externă ale României”, adaugă MAE.