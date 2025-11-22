Grațiere-surpriză în Belarus: 31 de prizonieri ucraineni eliberați în schimbul ridicării sancțiunilor Belavia

Belarusul a anunțat, sâmbătă, că a grațiat 31 de cetățeni ucraineni deținuți, într-un gest care face parte dintr-un acord între președintele belarus Aleksandr Lukașenko și omologul său american Donald Trump. Decizia a fost comunicată de televiziunea de stat din Belarus și confirmată de autoritățile de la Minsk.

Purtătoarea de cuvânt a președintelui Lukașenko, Natalia Eismont, a declarat că „Președintele a grațiat 31 de cetățeni ucraineni care au comis infracțiuni pe teritoriul țării noastre.” Digi24+2Newsweek România+2

Potrivit ei, decizia este rezultatul unor „acorduri încheiate între președintele american Donald Trump și președintele belarus Aleksandr Lukașenko.”

Eismont a explicat că grațierea a fost solicitată de Ucraina și face parte dintr-un mecanism menit „să creeze condiții pentru soluționarea conflictului armat din țara vecină”, referindu-se la războiul din Ucraina.

Conform declarațiilor oficiale, cei 31 de ucraineni urmează să fie predați autorităților ucrainene. „Sunt în prezent predați autorităților ucrainene”, a spus Eismont la televiziunea de stat.

Comitetul de coordonare ucrainean pentru schimbul de prizonieri a transmis, la rândul său, prin Telegram, că „femeile și bărbații deținuți în Belarus și condamnați la diverse pedepse cu închisoarea, de la doi la unsprezece ani, se întorc în Ucraina.”

Jurnaliștii relatează că decizia de eliberare este legată de o negociere mai amplă între Minsk și Washington. În schimbul grațierii, SUA au ridicat parțial sancțiuni impuse companiei aeriene belaruse Belavia, permițând astfel operatorului să întrețină flota și să achiziționeze piese pentru avioanele Boeing.

Potrivit unor surse, Belarus are în prezent un număr semnificativ de deținuți politici.

Organizații neguvernamentale raportează că ar fi peste 1.000 de prizonieri politici în închisorile belaruse.

Previous grațieri de acest fel au mai avut loc: Lukașenko a eliberat anterior disidenți, jurnaliști și personalități religioase, într-un efort de a-și îmbunătăți relația cu Occidentul.

Comitetul ucrainean responsabil de schimbul de prizonieri și-a exprimat recunoștința față de Statele Unite și Donald Trump „pentru munca lor de succes în ceea ce privește returnarea civililor și personalului militar ucrainean din Belarus și Rusia.”