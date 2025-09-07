International Roman Abramovici, sub lupa procurorilor din Jersey. Fostul patron al clubului Chelsea, anchetat pentru corupție







Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului Chelsea FC, este vizat de o anchetă penală în Jersey, din cauza suspiciunilor de corupție și spălare de bani. Autoritățile investighează sursa averii sale, dobândită în perioada agitată a privatizărilor din Rusia post-sovietică. Detaliile au fost făcute publice recent prin documente judiciare elvețiene, potrivit The Guardian.

O instanță din Elveția le-a dat undă verde autorităților din Jersey să consulte date despre conturile bancare elvețiene care ar fi fost controlate, direct sau prin intermediul unor firme, de Roman Abramovici. Hotărârea a venit după ce procurorul general din Jersey a prezentat probe considerate solide pentru a justifica accesul la aceste documente.

Avocații companiilor implicate au încercat să blocheze demersul, însă judecătorii au respins argumentele aduse de aceștia.

Ancheta penală se concentrează pe două direcții principale. Prima are legătură cu vânzarea companiei petroliere Sibneft către statul rus în 2005, pentru 13 miliarde de dolari.

Procurorii suspectează că Abramovici ar fi apelat la practici ilegale în anii 1990 pentru a-și asigura controlul asupra companiei și a-și proteja interesele economice, folosind mecanisme de tip „krișa”, un fel de protecție informală prin rețele de influență, specifică mediului de afaceri rus.

A doua direcție vizează posibile încălcări ale sancțiunilor internaționale impuse după invazia Rusiei. Autoritățile analizează dacă firmele afiliate oligarhului au continuat să transfere active sau să desfășoare operațiuni financiare, deși Abramovici fusese inclus pe lista neagră din Jersey încă din 10 martie 2022.

În acel context, Jersey a înghețat active în valoare de peste 7 miliarde de dolari legate de oligarh, considerat de autoritățile britanice „aproape de regimul Putin”.

Ancheta urmărește și rețeaua financiară a lui Roman Abramovici, formată din companii offshore, trusturi și conturi deschise în Elveția. Judecătorii elvețieni au subliniat că prin aceste entități au fost mutate sume de ordinul miliardelor de dolari, fără explicații economice clare, ceea ce face mult mai dificilă urmărirea și eventuala confiscare a averii.

Potrivit instanței, „miliarde de dolari au fost transferate prin diverse entități, fără o justificare clară”.

Judecătorii spun că procesul penal din Jersey va putea stabili dacă fondurile investigate au o origine legală sau nu, în cazul în care procedura va continua. Până acum, Roman Abramovici nu a fost pus sub acuzare.

Reprezentanții procurorului general din Jersey au refuzat să comenteze, invocând caracterul confidențial al unei anchete aflate în curs. De cealaltă parte, avocații elvețieni ai companiilor implicate au susținut că dosarul ar fi „motivat politic” și au ridicat semne de întrebare asupra momentului lansării investigației, în 2022, în condițiile în care presupusele fapte de corupție datează din anii ’90.

Recent, avocații lui Abramovici au afirmat că miliardarul nu este implicat în infracțiuni financiare.

„Orice sugestie că domnul Abramovici ar fi implicat în activități ilegale este falsă. Nu au fost formulate acuzații împotriva clientului nostru, iar instanțele din Jersey au confirmat că nu există în prezent proceduri penale împotriva sa”, au spus ei.

Originar din nordul Rusiei, unde a crescut ca orfan în regiunea Komi, Roman Abramovici a reușit în anii 1990 o ascensiune spectaculoasă: de la mecanic auto la unul dintre cei mai influenți miliardari ai industriei petroliere.

Privatizarea companiei Sibneft i-a deschis drumul către o avere estimată la zeci de miliarde de dolari, capital pe care l-a investit ulterior în întreaga lume – de la clubul de fotbal Chelsea FC, la fonduri de investiții, proprietăți de lux și colecții de artă.

Circumstanțele prin care a ajuns să dețină Sibneft au fost deja analizate în instanțele britanice. În 2012, omul de afaceri Boris Berezovski l-a acuzat pe Abramovici că i-ar fi promis o parte din companie. Miliardarul a admis că i-a plătit sume uriașe pentru „protecție”, dar a negat existența unui parteneriat. Instanța i-a dat atunci dreptate lui Abramovici, respingând acuzațiile.