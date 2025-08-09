Social Rodica Coposu, sora cea mică a lui Corneliu Coposu, a fost condusă pe ultimul drum







Rodica Coposu, sora mai mică a lui Corneliu Coposu, a fost înmormântată astăzi la Cimitirul Bellu Ortodox, lângă una dintre surorile sale. Ea a murit joi, la vârsta de 93 de ani.

Astăzi, familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum pe Rodica Coposu, sora mai mică a lui Corneliu Coposu. Fostă președintă a Fundației Corneliu Coposu a fost ultima descendentă directă a fostului președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat.

Rodica Coposu a murit joi, la vârsta de 93 de ani, în ziua în care fusese declarat doliu național în memoria lui Ion Iliescu.

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta doamna preşedinte a Fundaţiei Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului şi ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi”, a anunțat joi Ion-Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu.

Slujba de pomenire a Rodicăi Coposu a început la ora 11.00, după care a fost înmormântată la Cimitirul Bellu Ortodox, lângă una dintre surorile sale.

Ceremonia religioasă a fost oficiată în Capela „Sfânta Tereza” din Cimitirul Bellu Catolic de episcopii greco-catolici de București, PS Mihai Frățilă, și de Cluj-Gherla, PS Claudiu Pop. La eveniment au participat numeroase persoane, printre care și fostul președinte Emil Constantinescu.

Sora mai mică a lui Corneliu Coposu a studiat la Institutul Politehnic din București, apoi a lucrat la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din Capitală. În 1996, împreună cu sora sa, Flavia Bălescu-Coposu, a înființat Fundația Corneliu Coposu, în memoria fratelui lor, care a murit în 1995

În 2009, cele două surori au fost decorate de Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale, pentru devotamentul față de cauza civică și pentru păstrarea memoriei fratelui lor.