Robert Turcescu: Și așa divizată de ani, societatea românească se mai sparge încă o dată

Ridicarea licenței postului Realitatea Plus, analizată, miercuri, în podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitați au fost Georgică Severin, membru al CNA și jurnalistul Liviu Mihaiu.

Decizia a fost menținută, azi, de CNA. EVZ a scris despre problemele vechi de la Realitatea, AICI, dar și despre mărturisirile unor foști angajați ai postului AICI.

Decizia luată de CNA în legătură cu posturile Realitatea Plus și Gold FM a acționat ca un catalizator pentru noi conflicte în mediul online și în spațiul public. Robert Turcescu e de părere că, în loc să existe o discuție despre principii jurnalistice sau cadrul legal, atenția s-a mutat rapid către atacuri la persoană și simpatii sau antipatii individuale.

„Societatea românească, și-așa spartă în bucăți, că de niște ani de zile este o atomizare teribilă în tot ceea ce înseamnă societate românească, a mai găsit un motiv să se spargă încă o dată. E o demență întreagă după decizia CNA în legătură cu Realitatea TV și Gold FM. Se înjură lumea în online. Au apărut din nou tabere. Iar e o discuție.

Unii că nu o suportă pe Alexandreasca, alții iau apărarea. Unii că Maricel Păcuraru este mafiot, alții că nu e mafiot. Unii că nu e bun Gușă, alții că e bun Gușă și tot așa. Păcat! Războiul româno - român, celebru de altfel, se duce evident pe persoane. La noi e o chestiune individuală”, a explicat Robert Turcescu.

Turcescu a atras atenția asupra faptului că judecata publicului este adesea influențată de percepția asupra personajelor implicate, ignorându-se substanța problemei: respectarea Constituției și a libertății de informare.

„Adică nu e o chestiune despre principii, nu e o chestiune despre drepturi, libertăți fundamentale, despre conținut. Nu. La noi e o chestiune în care acum e Realitatea TV a lui Păcuraru. Cine mă acolo, Alexandreasca? Pe ei, pe mama lor. Unii rânjesc, alții plâng în legătură cu ceea ce s-a întâmplat.

Repet, totul fiind o chestiune cat se poate de subiectivă. Fraților, hai să ne întoarcem un pic la rădăcini, dacă vreți, dacă sunteți de acord, într-o discuție în care să evităm un pic patima. Să nu ne prefacem că lucrurile pot fi judecate cu calm, că nu se poate. Adică sigur că trebuie să existe pasiune în dezbaterea publică pentru că suntem oameni. Bă da, să încercăm să ne păstrăm rațiunea, zic. Să încercăm să judecăm lucrurile așa privind obiectiv pe cât posibil”, a adăugat jurnalistul.

Analiza a atins și subiectul obiectivității în mass-media. Robert Turcescu a recunoscut că jurnalismul pur obiectiv este o utopie, deoarece orice alegere editorială implică o doză de subiectivism. Totuși, acesta a insistat că, dincolo de preferințele personale, reperul suprem trebuie să rămână textul constituțional.

„Eu nu cred în obiectivitate nici măcar în jurnalism. Din momentul în care ai pus mâna pe pix și ai decis să scrii despre un subiect și să nu scrii despre alt subiect, chiar și în vremea în care spațiul era limitat în publicație, ai luat o decizie subiectivă. Deci asta cu obiectivitatea în jurnalistică. Dar să ne ducem la litera Constituției. Eu asta vreau în primul rând. Ori în articolul ăsta 30, din amărâta asta de Constituție din România, se scrie așa.

Și am învățat asta vorba aia din facultate. Unu! Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, deci inclusiv internet, scris pe pereți, scris pe ce vreți voi, sunt, zice Constituția, inviolabile. Nu se poate atinge nimeni de ele. Asta înseamnă inviolabil”, a punctat Turcescu.