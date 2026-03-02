Robert Turcescu și Adrian Severin au o mare dilemă: Cui folosește războiul din Iran

Robert Turcescu și Adrian Severin au încercat să găsească, azi, în podcastul difuzat de la ora 12.00 pe evz.ro, răspunsul la o mare întrebare: Cine are de câștigat din atacul împotriva Iranului și schimbarea regimului?

„Vreau să înțeleg, de ce acum? De ce acum, repet, apare acest atac coordonat de Statele Unite și Israel asupra Iranului? Cui folosește, evident că asta e întotdeauna întrebarea clasică, să zicem, într-un astfel de context. Și ce s-a întâmplat, că sunt mai multe paliere. Ce l-a făcut pe Trump să-și schimbe perspectiva și ăsta e un reproș pe care văd că îl lansează foarte mulți dintre democrați.

Dom'le, ne-a promis Trump că lucrurile se vor concentra mai ales pe interiorul granților Americii, acum și el la fel ca predecesorii lui fie că au fost Clinton, Obama Bush, duce un război în afara granițelor. Care sunt răspunsurile dumneavoastră”, a întrebat Robert Turcescu.

„Acest răspuns nu există. El ar fi putut exista, dacă ne-am fi aflat într-un context rațional. Tot ceea ce se întâmplă, vorbesc din punctul de vedere american, nu din punct de vedere israelian, este irațional și este irațional pentru că nu coincide cu tot ceea ce noi putem defini, oricine poate defini ca interese americane.

Nici domnul Trump nu arată care este interesul american în această operațiune. Eu aș spune că nu există nici interes israelian. Există însă interesul premierului Netanyahu. Asta da. Și atunci, asigur, din punctul de vedere al domnului Netanyahu, lucrurile sunt bine. Sunt perfect explicabile. Are nevoie de un război pentru ca să se mențină la putere, pentru ca să evite condamnarea la închisoare.

Are nevoie de un război. Potrivit doctrinei domniei sale, care spune că Israelul nu poate trăi în pace decât dacă își domină vecinii de lângă și cei apropiați. Iranul, pentru cine nu știe, nu e un vecin imediat al Israelului, nu au graniță comună”, a explicat Adrian Severin.

„Dar este o putere regională și în această regiune Israelul nu acceptă să existe cineva care își asumă un rol de căpetenie. Nu e o legendă, este doar o amintire istorică și anume aceea că ân Constituția Iranului ar exista un text, care spune că statul iranian urmărește desfințarea statului israelian. Această prevedere nu mai există în Constituția Iranului.

A existat, nu? A existat. A existat cândva, a existat în perioada, hai să zicem așa, mai revoluționară a statului iranian. Acum revoluțiile toate se domolesc odată cu trecerea timpului sau fervoarea revoluționară se domolește. Această prevedere nu mai există. Deci un lucru pozitiv, iată încă un progres”, a mai afirmat Severin.

„Vă mai dau un element care arată iraționalitatea. Știți că de data aceasta se desfășurau, adică în ultimele săptămâni, se desfășurau negocieri iraniano-americane la Geneva, pe chestiunea foarte sensibilă a acordului nuclear. Inclusiv ministrul de externe, Omanez, a anunțat un progres extraordinar la aceste negocieri. Acest progres exista. Delegațiile voiau să meargă la Viena, să discute cu agenția pentru controlul energiei, folosirea energiei nucleare. Și exact când au decis în felul acesta, exact în momentul în care ambele delegații au anunțat că s-au făcut progrese esențiale, Începe bombardamentul. Nu vă spune nimic lucrul acesta. Ce interes avea America să-și saboteze propriul ei succes diplomatic?

Nu există un asemenea interes. Eu cred că a existat presiunea care, că spuneați dumneavoastră, nu că îi zice Bibi, dar nu-i numai Bibi. Există presiune foarte mare și presiunea aceasta nu este numai directă de la lobby-ul sionist israelian, ci presiunea aceasta este foarte mare și de la cei pe care acest lobby i-a adus pe poziții”.