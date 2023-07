Ringier România rămâne fără șef. Culisele plecării lui Mihnea Vasiliu

Mihnea Vasiliu și-a anunțat plecarea din compania Ringier România prin intermediul unui mesaj intern. El a anunțat că dorește să se retragă pentru a explora noi oportunități.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului”, a transmis fostul director general.

Până când va fi găsit un nou director care să conducă divizia din România, interimatul la conducerea Ringier va fi asigurat de Dan Puica, CEO al imobiliare.ro.

În cele ce urmează vă prezentăm anunțul integram al conducerii Ringier România în legătură cu plecarea lui Mihnea Vasiliu, dar și cu asigurarea interimatului.

„Stimaţi colegi,

Vă rugăm să găsiţi mai jos o informare internă importantă, cu privire la o schimbare la nivelul conducerii societăţilor noastre.

Circumstanţele externe ne impun să vă transmitem acest anunţ în formă scrisă. A fost planificat împreună cu Mihnea Vasiliu să vă informăm personal în cadrul unei şedinţe programate săptămâna viitoare. Am fost nevoiţi să schimbăm acest lucru, intrucat este important pentru noi să ne respectăm principiile: comunicarea internă, înainte de cea externă.

Mihnea Vasiliu, care a jucat un rol important în dezvoltarea companiilor noastre, a decis să părăsească Grupul Ringier, după mai bine de un deceniu de activitate, pentru a da curs unor noi provocări profesionale.

Sub conducerea lui Mihnea Vasiliu, compania a atins etape importante, printre care transformarea fostului tabloid Libertatea într-un leading brand de digital news, integrarea şi continuarea extinderii Gazeta Sporturilor, achiziţia şi creşterea celor două platforme de marketplace, eJobs şi imobiliare.ro.

Îi transmitem recunoştinţa noastră lui Mihnea Vasiliu pentru dedicarea, angajamentul şi munca neîncetată pentru succesul Ringier România. Experienţa şi eforturile sale au jucat un rol important în performanţele notabile obtinute de Grupul Ringier. Ne exprimăm aprecierea pentru contribuţia sa valoroasă şi îi dorim succes în viitoarele sale activităţi.

Căutarea unui nou director general a fost deja iniţiată

Dan Puica, CEO al imobiliare.ro, va asigura interimatul funcţiei de director general al Ringier România, pentru a securiza o tranziţie fără probleme şi continuitatea operaţiunilor. Dan Puica va lucra îndeaproape cu întreaga echipa locală, pentru a menţine buna funcţionare a operaţiunilor.

Noi – Consiliul Executiv al Grupului Ringier AG, precum şi Global Media Unit – ne angajăm să lucrăm împreună în această perioadă de tranziţie, pentru a păstra standardele Ringier România la acelaşi nivel.

Dan Puica, împreună cu echipa de conducere locală, va asigura o desfăşurare fără sincope a întregii activităţi. Suntem încrezători că putem gestiona cu succes această etapă de tranziţie.

Ringier România va continua să se concentreze pe misiunea sa de bază. Compania va investi în continuare în mass-media locală şi în pieţele sale digitale, pentru a impulsiona inovaţia, pentru a oferi produse şi servicii excepţionale, cititorilor, utilizatorilor şi clienţilor săi”, se arată în anunțul transmis angajaților grupului de presă, citat de paginademedia.ro.

Contextul plecării lui Mihnea Vasiliu

Demisia lui Mihnea Vasiliu, de la conducerea grupului de presă Ringier România survine după ce compania a prezentat concluziile unui audit independent în cazul sinuciderii jurnalistei Iulia Marin de la Libertatea.

„Nu s-a stabilit nicio legătură cauzală între situaţia profesională a Iuliei Marin şi trista ei dispariţie. Colectivul Ringier România a avut grijă de Iulia şi a sprijinit-o în toate modurile posibile”, au stabilit autorii auditului firma de avocatură Schoenherr şi Asociaţii SCA.

Pe de altă parte, un antreprenor imobiliar, membru în Consiliul de Administrației al grupului de presă, a criticat ziarul pentru un articol legat de un proiect pe care acesta îl dezvoltă în Modrogan. În septembrie 2022, omul de afaceri Claudio Cisullo, preşedintele Consiliului de Administraţie al dezvoltatorului imobiliar One United Properties, şi membru în Consiliul de Administraţie al Ringier a criticat un articol semnat de Iulia Marin. În material era prezentată motivarea unei instanțe de judecată în legătură cu oprirea proiectului imobiliar din Modrogan dezvoltat de One United Properties.

Antreprenorul îi reproșa jurnalistei, într-un mail, faptul că nu a fost căutat înainte de publicarea articolului și vorbea despre „calitatea proastă” a muncii acesteia. Mesajul a ajuns la toți cei din conducerea grupului Ringier, iar episodul a fost dezvăluit pe site-ul Libertatea de Cătălin Tolontan.