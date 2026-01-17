Reza Pahlavi: Sunt pregătit cu un plan pentru primele 100 de zile după căderea regimului

Fiul fostului şah al Iranului, Reza Pahlavi, s-a declarat vineri convins că Republica islamică va cădea din cauza manifestaţiilor în masă și a cerut atacuri „chirurgicale” împotriva Gardienilor Revoluţiei, în cadrul unui discurs susţinut la Washington, relatează AFP.

„Republica islamică va cădea, nu este o problemă de «dacă», ci de «când»”, a declarat Reza Pahlavi într-o conferinţă de presă la Washington: „Acest regim este la capătul puterilor, el este cu siguranţă pe punctul de a se prăbuşi”.

Pahlavi, care trăiește în Statele Unite de la Revoluţia din 1979, a precizat că este pregătit să conducă o tranziţie democratică în Iran și a afirmat că a elaborat „un plan pentru primele 100 de zile după căderea regimului şi în vederea reconstrucţiei şi stabilizării pe termen lung a ţării noastre”. El a promis, de asemenea, normalizarea relaţiilor cu Israelul.

„Mă voi întoarce în Iran”, a afirmat Pahlavi, considerându-se „singurul care poate garanta o tranziţie stabilă”.

„Azi, în timp ce compatrioţii mei fac apel la mine să preiau frâiele, reafirm angajamentul pe care mi l-am asumat toată viaţa, preluând conducerea mişcării care va permite preluarea ţării noastre de la forţe ostile antiiraniene care o ocupă şi-i omoară copiii”, a declarat el.

Valul de proteste din Iran a început pe 28 decembrie și a fost înăbușit pentru moment de o represiune violentă, soldată cu mii de morţi, potrivit unor experţi și ONG-uri. Pahlavi a menționat că sloganul „Pahlavi bar migarde!” („Pahlavi va reveni!”) a revenit constant la manifestaţii.

„Poporul iranian ia măsuri decisive pe teren. Este acum timpul ca comunitatea internaţională să i se alăture deplin.Nu mai este vorba despre o simplă represiune, ci despre o ocupaţie străină îmbrăcată în robe clericale”, a declarat Pahlavi.

El a solicitat comunităţii internaţionale să protejeze poporul iranian prin „slăbirea capacităţii represive a regimului” și prin desfășurarea unor „atacuri chirurgicale” împotriva liderilor Gardienilor Revoluţiei și a infrastructurii de comandament și control a acestora.

Preşedintele american Donald Trump s-a abținut de la intervenţie militară, dar a mulțumit Guvernului iranian pentru anularea „toate spânzurările prevăzute” ale manifestanţilor.

„Respect puternic faptul că toate spânzurările prevăzute, care trebuiau să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate de liderii Iranului. Mulţumesc!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Întrebat despre poziţia preşedintelui american, Pahlavi a spus: „Cred că preşedintele Trump este un om de cuvânt şi că până la urmă va trece de partea poporului iranian, aşa cum a spus”.

Adresându-se președintelui francez Emmanuel Macron, Pahlavi l-a îndemnat să transmită iranienilor „un mesaj clar” de susţinere: „Alegerea este foarte simplă de făcut şi îl sfătuiesc pe preşedintele francez, dacă-mi pot permite, să asculte apelul milioanelor de iranieni care se îndreaptă către lumea liberă şi spun: «ce spuneţi? Sunteţi cu noi?» Şi sper ca preşedintele francez să spună până la urmă că se alătură poporului iranian”.