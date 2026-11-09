Gigi Becali a decis să schimbe strategia la FCSB și l-a readus în structurile clubului pe Bogdan Costicea, fostul șef al departamentului de scouting al academiei. Deși revenirea s-a produs discret în urmă cu două luni, mutarea a generat tensiuni majore în cadrul conducerii. Patronul echipei roș-albastre a explicat că noul om din organigramă se va ocupa exclusiv de identificarea și propunerea de noi jucători, în timp ce filtrarea finală se va face cu sprijinul unor nume grele din fotbalul românesc.

Costicea nu este un nume necunoscut pentru suporterii vicecampioanei. Acesta a activat ca scouter șef al academiei FCSB în perioada 2016-2021, interval în care a pus umărul la descoperirea unor tineri de perspectivă, printre care Octavian Popescu, Alexandru Musi și Ianis Stoica. După o pauză de cinci ani, în care a încercat diverse experiențe profesionale, acesta a revenit la baza clubului, primind un spațiu de lucru dedicat, dar și o primă serie de obstacole din partea celorlalți oficiali.

Decizia finanțatorului de a-l readuce pe Costicea a scos la iveală conflicte ascunse în organigramă. Patronul l-a sancționat public pe Florin Cernat, directorul sportiv al grupării, acuzându-l că a blocat propunerile venite din partea noului scouter și că a adus jucători care nu se ridică la nivelul pretențiilor clubului.

În cadrul declarațiilor sale, finanțatorul a subliniat că autoritatea supremă aparține exclusiv patronului și a relatat discuțiile purtate cu antrenorii și colaboratorii apropiați despre climatul existent în club.

„De două luni l-am pus pe Bogdan Costicea. Le-am spus: «să-i faceți birou!». Mi-a zis Reghe: «patroane, nu există bisericuțe la jucători, există la conducere». Eu o să merg săptămâna asta la ei și o să-i iau eu pe toți cei care iau salarii acolo: «De două luni l-am adus pe Costicea, să vă ocupați să vedeți jucători. Arătați-mi ce ați văzut, ce ați lucrat!».

O să constat că ei zic «nu ne place Costicea, că noi răspundem numai la ce spune MM». Nu decide MM aici, eu dau ordin. Nu există decât un stăpân: Becali. Îl cam persiflează pe Costicea. Trebuie să răspundă cineva. Nici MM, că el e fratele meu. Pe Bogdan Costicea îl știu de mic copil. Doar că a făcut el niște tâmpenii, ba că pleacă la CFR, că e mare specialist. Ba că pleacă la Craiova, ba la Voluntari. L-am lăsat să se dea cu capul de pereți, dar mai vorbeam cu el.

I-am dat o dată 20.000 de euro și mi-a dat înapoi doar 2.000. Am zis «lasă, că ăștia sunt copiii mei, i-am crescut pe toți». Mă tot suna că se duce prin Congo, prin Uganda după jucători. Eu râdeam când îmi spunea. Dar în urmă cu 3 luni, când am văzut că ăștia ai mei, MM cu Cernat, nu se uită, am zis că decât să mănânce mentosana, hai să-l aduc pe ăsta, poate o fi bun. Dacă nu e bun, hai la revedere și cu tine! I-am făcut birou acolo”, a explicat patronul.

Pentru a asigura o triere corectă a fotbaliștilor urmăriți, Gigi Becali a apelat la sprijinul unor tehnicieni cu rezonanță în istoria recentă a clubului. Din cele câteva sute de dosare analizate de Bogdan Costicea, o mică parte au trecut de filtrele inițiale, motiv pentru care opinia unor specialiști externi a devenit prioritară pentru conducere.

Situația tensionată a determinat o reacție fermă din partea conducerii executive, care pare să fi izolat noul sosit. Patronul a punctat însă că ordinele sale sunt literă de lege și că evaluarea tehnică va fi sprijinită de la distanță de foștii antrenori.

„Cam așa s-a întâmplat, l-au izolat. Dacă are 19 jucători, să fie 3 buni. «Cernat mi-a dat ciurucuri», asta mi-a zis omul. Ordinele mele se execută. Să-l accepte! Eu sunt om bun, iubitor, dar s-a ajuns cuțitul la os. Fac eu curățenie. Costicea mi-a zis că a văzut 300 de jucători și a selectat 19. Din ăia 19, Cernat și ceilalți ziceau că nu e niciunul bun. Am vorbit și cu Reghe să se uite. Am vorbit și cu Mirel, să se uite și el. Mi-a zis că se poate uita și el de acasă, doar să mă ajute pe mine”, a adăugat acesta, conform fanatik.ro.