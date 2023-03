Rețetă de budincă de griș cu lapte, dulceață și brânză de vaci. Un desert delicios și ușor de făcut

Rețeta de budincă de griș cu dulceață și brânză de vaci se prepară foarte ușor și cu puține ingrediente. Zahărul se poate înlocui cu îndulcitorul preferat, care se va adăuga în lapte, asta în cazul în care gătiți pentru persoane care au diabet.

Pentru această rețetă aveți nevoie de următoarele ingrediente:

500 mililitri de lapte

75 de grame de griș

25 de grame de făină

3 ouă medii/mici (de maximum 50 de grame/bucată, cu tot cu coajă) sau 2 ouă mari + 1 albuș

125 de grame de brânză de vaci grasă, bine scursă de zer și dată prin sită

50 de grame de unt

30 de grame de fructe din dulceață (scurse de sirop) sau fructe confiate (eu am folosit coajă de portocală confiată)

75 de grame de zahăr tos

opțional, coaja rasă de la 1 portocală sau 1 lămâie bio (doar partea intens colorată, de la suprafață)

2 prafuri bune de sare

1 plic de zahăr vanilat bourbon

în plus, 10 gr de unt topit + ½ de lingură de făină, pentru uns și tapetat forma

60 de grame de gem topit sau un sos dulce la alegere (de ciocolată, de caramel etc) pentru servire

Rețetă de budincă de griș cu dulceață și brânză de vaci

Într-o cratiță cu fundul mai gros, se pune laptele și fiert și se adaugă praf generos de sare. Când laptele dă în primul clocot, se pune grișul presărat ușor, în ploaie, pentru a preveni cocoloașele. Se amestecă continuu cu telul în formă de pară.

Se transeră tot grișul cu lapte din cratiță într-un castron separat. Cu o spatulă lată, flexibilă, se trage grișul de pe cratiță. Apoi se adaugă bucățelele de coajă de portocală confiată. Dacă folosiți fructe din dulceață, în cazul în care sunt bucăți mai mari, e bine să le mărunțiți puțin cu cuțitul.

Budinca de griș cu lapte se coace la foc mediu (180°C), cu căldură de jos și de sus, fără ventilație. Pe timpul primelor 20 de minute de coacere, obligatoriu, nu se deschide ușa cuptorului! Budinca va fi gata în aproximativ 30 de minute. Poftă bună, potrivit lauralaurentiu.ro.