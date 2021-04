Blocajul impus magazinelor după ora 18.00 a creat isterie în rândul românilor, încă de săptămâna trecută. Atunci când multă lume nu a mai apucat să cumpere lucruri esențiale. În disperare de cauză, oamenii s-au îndreptat către benzinării, acolo unde s-au format cozi impresionante. „Benzinarii” au simțit imediat oportunitatea unui câștig facil și au decis să se alimenteze cu produse pe care nu le aveau în mod obișnuit. Doar că, prețurile sunt mai mari decât cele de la rafturile magazinelor, chiar și cu 50%.

Benzinăriile au rămas deschise după ora 18.00 și în localitățile aflat sub restricții, acolo unde incidenţa îmbolnăvirilor de COVID depăşeşte 3,5 cazuri la mia de locuitori. În benzinării se găsesc, acum, mălai, ulei, zahăr și făină. Produse de bază, care nu se vindeau până acum în aceste locuri. Diferențele sunt însă semnificative. 10 produse din benzinării costă, în total, 62.77 de lei. În timp, ce în magazine pot fi cumpărate cu suma de 49.79 de lei, conform Antena 3.

Premierul Florin Cîțu s-a felicitat în această săptămână pentru ideea închiderii magazinelor la ora 18.00. Despre care a spus că a adus deja rezultate.

„Am discuţii permanente cu reţelele de magazine, am discutat şi înainte de a lua această decizie, nu a fost discutată ora, mi s-a cerut doar puţin timp pentru a pregăti. Noi am cerut de la magazine respectarea unor anumite norme în interior. Am avut o discuţie permanentă cu retailerii, ei înţeleg foarte bine situaţia prin care trece România şi au fost alături de noi şi anul trecut, când am trecut prin starea de urgenţă. În acest moment lucrurile rămân așa cum sunt pentru că dau rezultate”, a afirmat șeful Executivului.

„Am văzut situația economiei din România dacă nu făceam nimic. Am văzut cum numărul persoanelor infectate a crescut de la 2.000 pe zi, la 6.000 în doar câteva zile”, a mai spus Cîțu.