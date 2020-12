În ultima săptămână, pe rețele sociale a devenit virală o postare în care o internaută povestește cum a fost păcălită de două ori în două benzinării din București. O femeie a a povestit cum a intrat în două benzinării din București pentru a face mici cumpărături, iar pe bonul fiscal i-au fost trecute produse pe care ea nu le cumpărase.

„Prima dată mi s-a întâmplat acum o lună. Eram la benzinăria Lukoil Mihai Bravu. Am cumpărat câteva produse și am plătit cu telefonul. Angajata, jovială, mi-a dat bonul emis de POS si mi-a urat o zi bună. Am rămas în fața ei, așteptând și bonul fiscal, pentru că făcusem un calcul mental rapid și mi-am dat seama că mi-a încasat mai mult. După câteva clipe de ezitare, mi-a întins bonul fiscal. L-am verificat și, surpriză, pe bon apărea o cafea în valoare de 5 lei, pe care nu o cerusem. Angajata a început să se justifice, spunându-mi că clientul de dinaintea mea a plecat rapid și nu și-a luat bonul, astfel încât a trecut cafeaua pe bonul meu. I-am spus ca nu am nimic împotrivă, atât timp cât mi-a luat de pe card doar contravaloarea produselor mele. Problema era, însă, că ambele bonuri – cel fiscal și cel emis de POS aveau aceeași valoare, ceea ce însemna că plătisem cafeaua băuta sau care urma să fie băută de altcineva. Dându-și seama că m-am prins de mica inginerie financiară, casiera a deschis sertarul biroului pe care se afla casa de marcat (atenție, nu sertarul casei de marcat!), a scos de acolo 5 lei și mi i-a dat, vizibil nemulțumită. Am zâmbit și i-am spus că se mai întâmplă”, scrie utilizatoarea.

Altă benzinărie, altă bon fiscal greșit

„În aceasta seară, la o alta benzinărie Lukoil, un pic mai jos, la intersecția cu Splaiul Unirii, am cumpărat din nou câteva produse. Angajatul mi le-a scanat, le-am plătit, dar a cam zăbovit cu bonul fiscal și a fost foarte atent la modul în care a capsat bonul emis de POS deasupra bonului fiscal. Am intuit din nou că e ceva în neregulă. Am verificat bonul fiscal, am adunat contravaloarea produselor cumpărate și, iarăși surpriză, diferența era de 2,90 lei. Pe bon se observă, în partea superioară, că a mai fost scanat un produs, iar angajatul a încercat să rupă bonul, astfel încât să nu se vadă produsul respectiv. L-am atenționat pe angajat că mi-a încasat mai mult și mi-a răspuns extrem de detașat că au probleme cu casa de marcat și că, uneori, bonul precedent nu se închide. Mi-a mai destăinuit chiar că, un pic mai devreme, s-a întors un domn pe bonul căruia apăreau produse în plus în valoare de 12 lei și că i-a restituit banii. De această dată, angajatul nu a mai deschis sertarul magic, ci a plecat în spate, în depozit, de unde a revenit cu 3 lei în mână”.