La începutul acestei luni, Tribunalul București a pronunțat sentința într-unul din procesele de evaziune fiscală în care este judecat Lucian Nicolae Mursez, administratorul fostei firme de pază de la Metrorex, Scorseze Security International.

Potrivit relatărilor din presă, Mursez Nicolae Lucian a fost un apropiat al Ancăi Boagiu, lider al PDL şi fost ministru în două rânduri, al integrării europene și al transporturilor.

A fost achitat pe motiv că nu există probe

În ultima decizie a instanței se arată:

„Solutia pe scurt: În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod pr.pen. achită inculpatul MURSEZ LUCIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin. 1 Cod penal, întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod pr.pen. achită inculpatul IANCU VALENTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin. 1 Cod penal, întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. În baza art. 19 şi art. 397 alin. 1 Cod pr.pen., art. 998, art. 1000 Cod civil din 1864 respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin reprezentant legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpaţii Mursez Lucian şi Iancu Valentin şi părţile responsabile civilmente SC Scorseze Security International SRL şi SC Marimet Impex SRL. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod pr.pen. rap. la art. 250 Cod pr.pen. respinge ca nefondată cererea părţii civile Statul Român prin reprezentant legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de luare a măsurilor asigurătorii. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 275 alin. 3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, inclusiv onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Iancu Valentin în cuantum de 868 lei, ce urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bucureşti. Respinge ca nefondată cererea de majorare a onorariului formulată de apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul Iancu Valentin”.

Sentința nu este definitivă și a fost deja atacată cu apel, transmite justnews.ro

Lucian Mursez, condamnat la 6 ani de închisoare, într-un al dosar

Administratorul firmei Scorseze Security International, Lucian Nicolae Mursez, a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare, într-un proces care s-a derulat la Tribunalul Neamț și în care au mai fost condamnate alte 8 persoane.

Procurorii au aratat că în perioada 2012-2014, firma de pază a introdus în contabilitate facturi pentru mărfuri fictive în valoare de peste 260 milioane lei.

Cauza a fost instrumentată de DIICOT Neamţ care stabilise o pagubă în dauna statului în acest caz de peste 32 milioane de lei. Sentința dată de judecătorii de la Tribunalul Neamț nu a fost definitivă, iar apelul se judecă, în present, la Curtea de Apel Bacău.

Iancu Valentin, condamnat definitiv la 5 ani cu executare

Celălalt inculpat, achitat în primă instanță de judecătorii de la Tribunalul București, Iancu Valentin, a primit însă o altă condamnare, definitivă de această dată, într-un alt dosar de evaziune fiscală, instrumentat însă de procurorii DNA.

Astfel, potrivit unui comunicat DNA, prin decizia penală nr. 282/A din 19.02.2016, Curtea de Apel București a hotărât condamnarea inculpatului IANCU VALENTIN, în calitate de administrator al S.C. MARIMET IMPEX S.R.L. și S.C. MET MARICOM INDUSTRIAL S.R.L., la data faptei, la o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a fi asociat sau administrator al vreunei societăți comerciale pe teritoriul României, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. El a fost obligat și la plata către partea civilă, Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Ilfov, a sumei de 9.154.533,38 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat, suma la care se vor adăuga accesoriile, dobânzile și penalitățile aferente calculate conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Scorseze Security International, firmă cu o evoluție spectaculoasă

„Scorseze Security International” a cunoscut de-a lungul timpului o evoluţie spectaculoasă. Timp de 3 ani la înfiinţare, din septembrie 2003, a avut raportări modeste atât ca număr de angajaţi, cât şi ca cifră de afaceri şi profit. În 2007 însă a sărit la 1.700 de angajaţi, de la doar 252 de angajaţi în anul anterior. Şi cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 5.937.928 lei, în anul anterior, la 13.679.590 lei, din care raportează un profit de 1.011.498 lei. Profitul a crescut de la an la an: în 2011, 3,4 milioane lei, în 2012, 6,4 milioane lei, în 2013, 6,8 milioane lei. Cifra de afaceri aferentă lui 2013, de pildă, a fost de 81.932.331 lei, iar numărul mediu de angajaţi a fost de 3.505 salariaţi.

Din 2018, dar mai ales din 2019, afacerile firmei au intrat pe o pantă descendentă. În 2019, firma a raportat o cifră de afaceri de 14.558 lei și doar un singur angajat.

Legat de afacerile din Dosarul Scorseze, pe 18 mai 2018 Monitorul de Roman relata că Tribunalul Neamţ s-a pronunţat în şi că, din cei 9 inculpaţi, 3 au fost condamnaţi cu executare, iar restul cu suspendare.

Lotul a fost achitat pentru acuzele de constituire de grup infracţional organizat, iar pedepsele sînt pentru evaziune fiscală şi complicitate la faptă.

Patronul firmei Scorseze, Lucian Nicolae Mursez, are o pedeapsă de 6 ani de închisoare, pietreanul Liviu Ioan Ciobanu a primit 6 ani şi 2 luni de detenţie, iar Ioan Rachieru are aceeaşi pedeapsă. Pietreanca Claudia Apopii are o sancţiune cu suspendare de un an şi jumătate, contabila de la Scorsese, Gabriela Gherbali, are 3 ani în aceleaşi condiţii, bucureşteanul Mihai Marin şi Constantin Ciprian Crăcăoanu au cîte 4 ani tot fără executare, iar Gavril Niculeasa şi Grigore Nistor, cîte 2 ani. Parte din inculpaţi trebuie să achite către ANAF peste 357.000 lei. Simultan, s-a ridicat sechestrul de pe averea lui Mursez şi a sumei de peste 3 milioane de lei din contul firmei Scorseze. Sentinţa primei instanţe nu este definitivă. Cauza a fost instrumentată de DIICOT Neamţ care stabilise în actul de inculpare o pagubă în dauna statului în acest caz la 32,4 milioane de lei noi.

Grupul a fost destructurat la finele anului 2014

„În fapt, ca mod de operare specific al suspecţilor cercetaţi, s-a reţinut identificarea şi preluarea prin intermediari a unor societăţi care aveau în posesie sau care puteau să obţină documente cu regim special, utilizate în comerţul cu lemn şi folosirea ulterioară a acestor documente, precum şi a unor facturi şi chitanţe completate fictiv, pentru a se atesta livrarea către societăţile beneficiare a unor cantităţi importante de mărfuri, în special lemn primar şi secundar“, așa cum se arată în anchta DIICOT.

Anchetatorii au arătat că pe facturile pentru livrările nereale erau trecute şi alte mărfuri specifice firmei beneficiare (are ca obiect de activitate servicii de pază), cum ar fi echipamente, uniforme, uşi metalice, sau uşi speciale cu scanare în infraroşu pentru detectarea de metale. Livrările suspecte au avut loc între 2012 şi 2014. Învinuiţii au întocmit în fals şi au emis facturi prin care se atestau în mod eronat livrarea unor cantităţi de marfă cu o valoare ridicată către Scorseze Security Bucureşti.

În numele firmei Cogcomconstruct Primtrans au fost întocmite în 2014 mai multe facturi, prin care se atesta în mod fictiv că între 2012 şi 2014 ar fi livrat către Scorseze cantităţi imense de mărfuri. Anchetatorii spun că în 2012 au avut loc livrări fictive de 58,5 milioane lei, în 2013 s-au livrat mărfuri de 52,9 milioane şi de 2,4 milioane de lei noi, în 2014.

Pentru realizarea scopului infracţional, suspecţii au folosit două societăţi nemţene, Starlet Wood, din Bistriţa şi Domexim Team, din Vînători Neamţ.