Raed Arafat, secretar de stat în Ministrul Afacerilor Interne, a subliniat faptul că la ora actuală sunt în vigoare două măsuri care îi vizează pe angajaţi:

– telemunca

-şi programul de lucru decalat

Premierul Florin Cîțu a vorbit despre închiderea magazinelor la ora 18.00 şi a spus că lucrurile vor rămâne „așa cum sunt”, argumentând că măsura „dă rezultate”:

„Am discuţii permanente cu reţelele de magazine, am discutat şi înainte de a lua această decizie, nu a fost discutată ora, mi s-a cerut doar puţin timp pentru a pregăti. Noi am cerut de la magazine respectarea unor anumite norme în interior. Am avut o discuţie permanentă cu retailerii, ei înţeleg foarte bine situaţia prin care trece România şi au fost alături de noi şi anul trecut, când am trecut prin starea de urgenţă. În acest moment lucrurile rămân așa cum sunt pentru că dau rezultate”, a subliniat premierul.