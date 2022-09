„Regulile din penitenciar nu se aplică în partid!”. O judecătoare despre „Dragnea și alți eșuați”

„Politica nu se face prin promovarea cultului personalității ca-n dictatura nord-coreeana, ci prin democrație participativă si încurajarea tuturor oamenilor de valoare din societatea românească, oameni care sa-si aducă aportul pentru ridicarea nivelului de trai al cetățeanului!”, a declarat Mariana Vârgă.

„După 33 de ani, acest spirit promovat de politicieni precum Dragnea și alti eșuați, au distrus democrația și au descurajat oamenii de valoare să se implice in politică! În felul acesta, România este lipsită de valorificarea reală a resursei umane”, a mai spus fosta judecătoare.

„Aș mai adăuga faptul că dl. Dragnea este liber sa meargă in Brazilia sau unde vrea, pe banii lui, având in vedere ca nu are Interdicție judecătorească… Și mai puteți transmite din partea mea că regulile din penitenciar nu se aplică în partid!”, a încheiat fosta președintă a Tribunalului Argeș, potrivit Jurnalul de Argeș.

Despărțirea APP de Dragnea și acuzațiile de colaborare cu Coldea

Reamintim că, lunea trecută, secretatul general al APP, Codrin Ștefănescu, a dezvăluit, în esclusivitate la podcastul EvZ Play cu Robert Turcescu și Dan Andronic, care sunt dedesubturile divorțului său de Liviu Dragnea.

„Dacă eu, care nu mi-am schimbat discursul și ideile în zeci de ani, dacă eu, care l-am susținut până în pânzele albe pe Liviu Dragnea, am ajuns să mă despart de el, este dovada că am sute de argumente ca s-o fac. Eu am greșit, că am crezut că un om rău se poate schimba și să devină un om bun”, a declarat atunci Codrin Ștefănescu.

El a spus că nu mai are încredere în Liviu Dragnea, care „a intrat din nou pe traiectorie cu sistemul”. „L-am iertat tot timpul cu gândul că nu se va repeta. Am simțit că a intrat iarăși în siajul grupului Coldea (gen. (r) SRI Florian Coldea – n. red.). În acest moment există o tentativă de preluare a APP și a discursului suveranist”, a mai spus Ștefănescu.

DNA, Tel Drum, vizita din Brazilia și petrecerea de la Buzău. Dragnea spune că nimic nu e adevărat