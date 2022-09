Exclusiv. Dezvăluiri din interiorul APP. „Iubita lui Dragnea”, mesaj exploziv! Cine pe cine a trădat. Foto

După discoierea publică a Alianței pentru Patrie (APP) de Liviu Dragnea, despărțire despre care Codrin Ștefănescu spune că va deveni și oficială, printr-o rezoluție a forurilor de conducere ale formațiunii, Oana Leonte, președinta organizației de tineret a partidului le-a dat un mesaj foarte dur colegilor săi.

„Zilele acestea am primit multe mesaje legate de ceea ce se întâmplă în Alianța Pentru Patrie, partidul de suflet sau a doua casă, așa cum am spus-o public. Cred că este un moment în care trebuie să spun câteva lucruri din respect pentru oamenii care mă cunosc.

O să postez câteva fotografii cu mine din sutele pe care le am din APP, dar singură, așa cum am fost în cele mai importante sau grele momente din viața mea. Poate vă întrebați “de ce”? Nu vreau să flatez sau să impresionez. Nu știu și nici nu mă pricep la așa ceva. Niciodată nu am avut încredere în anumite tipologii de oameni. Si nici n-o sã am!”, a scris Oana Diana Leonte, pe Facebook.

Cine este cel „mințit până în ultima secundă”

„Faptul cã am stat și am acceptat anumite situații de formã, de complezență este tot o dovadã a educației mele. Și probabil că am greșit. Vãd cã unii vorbesc despre Trãdare! Despre care trãdare vorbiti? Unii nici măcar nu știți să trădați și nici să mințiți. Deși unii au trăit o viață întreagă în minciuni. Dar aici nu vorbesc despre cei care au atins apogeul și au mințit până în ultima secundă un om! Mai grav! I-au insultat inteligența, dar au primit un raspuns din diplomație, răspuns pe care nu l-au înțeles. Uneori nu e bine să le fii alături oamenilor în momentele importante din viață. Nu știam, dar am aflat acum”, mai scrie șefa organizației de tineret a APP.

„Practic toți suntem niste trãdãtori, nu? Unii l-au trădat pe domnul Liviu Dragnea – omul care a fãcut pușcãrie pentru țara asta de care își bat joc toți șmecherii de carton și cei care se folosesc de imaginea sa, așa cum chiar dânsul spunea, iar alții l-au trădat pe domnul Codrin Ștefănescu – omul care este radical și direct! Și omul care multora le-a deschis ușa. Mai întâi ușa casei lui, iar apoi drumul cãtre un vis pe care și-l dorea pentru Romania, și nu cred că era singurul. Dar cred că unii au uitat rapid acest aspect, poate imediat după ce i-au închis ușa casei și s-au trezit peste noapte cu putere, unii chiar “președinți de organizații”, alții șefii la județ.

De ceva vreme sunt tristă!

Nu supărată, nu dezamăgită, nu plictisită, nu sictirită.

Tristă!”, mai scrie Oana Leonte

„Nu vă mai dați cu părerea despre SRI, SIE, SPP, STS, băieți cu grade, masoni”

„Iar asta pentru că am văzut multe persoane care s-au trădat unele pe altele. Nu vă mai numiți trădători unii pe alții pentru că atâtea luni de zile ați format o echipă, poate cea mai frumoasă echipă politică a acestei țări la momentul actual. Nu mai spuneți că unul sau altul a trădat APP-ul sau pe lideri. Că oricum mulți dintre voi habar nu aveți și nici nu înțelegeți ce se întâmplă oricâte explicații v-ar da civilii. Mai faceți și glume fără noimă pe subiectul ăsta. Mai puneți și întrebări care denotă o mărginire intelectuală avanstă.

Ar trebui să vă puneți niște întrebări despre voi, despre acțiunile voastre, despre caracter, omenie, încredere, loialitate, despre alegeri, chiar și despre bani. Nu despre trădare sau trădători!

Nu vă mai dați cu părerea despre SRI, SIE, SPP, STS, băieți cu grade, masoni, nu stiu ce fel de luptători. Pentru că aceștia sunt inteligenți, dar și periculoși. Iar ei nu prea fac politică și nici diplomație. Nu au timp. :)) Dar nu cred că înțelegeți unde vreau să bat.

Ar trebui să vă gândiți că la o anumită adiere de vânt, unii dintre dumneavoastră ați uitat de primul cuvânt dat față de un om, iar unii v-ați dat cuvântul de onoare.

N-o mai faceți! Pentru că nu aveți așa ceva!

Sau aveți doar pe moment, în funcție de interese trecătoare, de presiunea situației, din falsitate, sau depinde de cine vă sună prima dată.

Eu nu am intrat în APP pentru un nume, o poză sau pentru a mă ridica pe munca de o viață a unor oameni”, a mai scris, indignată, tânăra politiciană.

Mesaj pentru cei care „joacă la mai multe capete”

Nu am intrat în APP ca să fac mici combinații de pe urma cărora să profit trecător, pe care oricum le-aș pierde și care mi-ar face numai rău, moral vorbind. Nu am intrat în APP ca să pierd timp prețios din tinerețea mea, să pierd prieteni, momente importante din familie, timp petrecut cu părinții mei, locul de muncă, lucruri pe care le-am construit în timp. Dar le-am pierdut și am recunoscut și conștientizat fiecare lucru. Am intrat în APP din respect și iubire. Pentru țara în care m-am născut și pentru oamenii care au plătit scump pentru România! Și nu cu bani! Văd cum unii vă pretați a fi oameni de calitate, dar jigniți și vorbiți urât unii despre alții imediat după ce ați făcut o alegere.

Unii pozați în imaginea unui om bun care vrea binele tuturor, dar dacă nu iese schema pe spate .. începeți să vă pierdeți.. și din păcate un ochi fin vede! Modul în care gesticulați, în care vă uitați, cum încercați să mutați discuția în speranța că poate fraierul cu care aveți vreo treabă nu se prinde. Toate astea nu se pupă cu patriotismul și nici cu omenia. Și mai grav… tot voi trăiți cu această nedumerire. Dacă omul din fața voastră știe, ce, când, cum, unde, cu cine. Uneori picați și pe fenta unuia care pretinde că nu a înțeles mișcările, dar care vă face jocul, iar voi râdeți și vă bucurați. 🤣

De ce? Doar într-atât se materializează toate experiențele dumneavoastră de o viață? Îmi pare rău, dar nu așa cred că trebuie să se facă politica!

Unii îmi puteți fi părinți și de asta v-am respectat de fiecare dată când am avut ocazia să vă întâlnesc! Și să știți că o fac și astăzi. Și nici acum nu vă iau la mișto. Nu vă luam la mișto când vorbeam protocolar, era doar bun simț, dar nu ați înțeles.

Din respect pentru copiii voștri, pentru care vă doriți un viitor, pentru tinerii pe care i-ați format și pentru care sunteți niște modele, pentru munca voastră, pentru tot ceea ce ați pierdut sau câștigat, vă rog în numele -organizațiilor de tineret APP – și a vocației pe care pretindeți că o aveți, aceea de a fi patrioți, să vă respectați cu maximă seriozitate alegerile pe care le-ați făcut. Pe față sau pe la spate.

Iar pentru cei care se ocupă cu lucruri mărunte, pentru cei care joacă la mai multe capete și au impresia că unii nu se prind, pentru cei care încearcă să învârtă minciuni pe bandă rulantă, pentru cei care n-au înțeles nimic din APP, am un mesaj: încercați să fiți oameni demni, să spuneți lucrurilor pe nume, să fiți serioși, curajoși, devotați și să încercați să construiți ceva frumos pe drumul vostru, iar cel mai important, să vă gândiți atunci când sunteți singuri, dacă oricare dintre dumneavoastră ar putea fi acel prieten, camarad, mentor, lider, om cu care ați avea curaj și încredere să pierdeți tot, dar să mergeți – până la capăt – Și să vă gândiți bine la asta! Cu respect, Oana LEONTE

Scandalul Ștefănescu-Dragnea, un „divorț definitiv”

Secretarul general al APP, Codrin Ștefănescu, a anunțat, luni, la podcastul EvZ Play cu Dan Andronic și Robert Turcescu, că despărțirea de Liviu Dragnea este „un divorț, asta e clar, și este definitiv”.

El a explicat și care au fost motivele: „M-au deranjat mizeriile astea de tip mic. Aveam așteptări de la Liviu Dragnea că e un om mare. El a spus că am încurajat beția, că e prea mult clinchet de pahare la partid. Îmi place să beau un șpriț, o țuică, dar o fac în mediu privat, cu prietenii, nu prin case conspirative ale SRI. L-am apărat de orice, orice prostie a făcut. Îmi cer scuze că am insistat să faceți interviuri cu el, să luați doar partea bună”.

„Nu m-am dezis de Liviu Dragnea cât am fost la pușcărie, am renunțat la o poziție înaltă în PSD pentru el. Am primit un milion de înjurături pentru el. Nu am primit amenințări, nu mi-a amenințat nimeni familia sau copiii. Am mers la el la închisoare să-i spun că tot ai lui l-au lucrat. Sistemul acesta antidemocratic, că este coldist, că este altfel, încearcă să joace și în presă, și în societate.

Dacă eu, care nu mi-am schimbat discursul și ideile în zeci de ani, dacă eu, care l-am susținut până în pânzele albe pe Liviu Dragnea, am ajuns să mă despart de el, este dovada că am sute de argumente ca s-o fac. Eu am greșit, că am crezut că un om rău se poate schimba și să devină un om bun”, a mai spus Codrin Ștefănescu.

„Eu cred sincer că o parte din acest sistem toxic, care a fost și a rămas, are un plan foarte pervers pentru următoarele alegeri. Invadatorul vine cu această propunere, cei care sunt la putere în vor pe Ciucă, PSD îl pune pe Geoană, așa că au nevoie de un candidat-iepuraș, care să ciupească din electoratul suveranist, pentru ca în finală să ajungă cei susținuți de la Bruxelles, Ciucă și Kovesi”, a adăugat secretarul general al APP.

Întrebat de Dan Andronic dacă i s-a propus să facă parte dintr-un astfel de complot, Codrin Ștefănescu a răspus sec, „Da”, apoi a adăugat că este vorba despre o „zonă toxică”, a foștilor ofițeri din serviciile secrete. Dar a refuzat să spună cine sunt cei care au încercat să-l recruteze sau să-l atragă într-o conspirație, spunând că informațiile pe care le are sunt din surse, și că le protejează, așa cum fac jurnaliștii.

Șarada cu „iubita lui Dragnea”

După ce despărțirea de fosta iubită, Irina Tănase, a devenit de notorietate, presa a început să speculeze cu privire la o relație romantică între Liviu Dragnea și Oana Diana Leonte. Dar presupusa legătură a fost negată de amândoi.

„Am asistat cu profundă mâhnire la atacurile suburbane asupra persoanei mele și a unor colegi din partidul Alianța Pentru Patrie prezente în mediul online. Viața privată a fiecărui cetățean nu trebuie să fie subiect de dezbateri publice. Relația pe care o am cu domnul Liviu Dragnea este una strict profesională. Am intrat în politică pentru că îmi doresc o Românie așa cum și-au dorit-o părinții și străbunii noștri”, a scris, atunci, Oana Leonte.

Iar fostul lider al PSD a răspuns că „au apărut în ultimele zile diverse articole despre o presupusă relație amoroasă a mea. S-au vehiculat diferite nume ale unor domnișoare. Cei care au scris nu s-au hotărât care dintre ele ar fi. Am spus de nenumărate ori și o spun și acum. Înțeleg că numele Dragnea vinde și înțeleg apetitul pentru senzaționalul neverificat al unora din presă. Însă, dacă au o problemă cu mine, și este evident că au, să nu mai scrie minciuni despre alte persoane cărora le strică imaginea degeaba”.